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  3. Димитър Стамов се завръща в Академик Бултекс 99

Димитър Стамов се завръща в Академик Бултекс 99

  • 2 авг 2026 | 16:15
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Димитър Стамов се завръща в Академик Бултекс 99

Академик Бултекс 99 си връща Димитър Стамов, съобщиха от клуба. След сезон с екипа на БК Шумен, центърът подписва договор за две години с пловдивчани.

20-годишният баскетболист е продукт на школата на "студентите" и е бил част от националния отбор на България за юноши.

"Завръщането му е още едно доказателство за стремежа на клуба да развива и да разчита на баскетболисти (като Янис Кикрилис, Кръстомир Михов и Петър Ралчев), израснали в собствената школа.

Пожелаваме на Димитър здраве, силен сезон и много успехи с екипа на Академик Бултекс 99", написаха от клуба.

"Студентите" вече обявиха назначаването на Давид Мазур за нов старши треньор, а бившият наставник Йордан Янков се завръща като част от треньорския щаб.

Снимка: Академик Бултекс 99 / Фейсбук

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