Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Sportal.bg
  2. Баскетбол
  3. Уориърс са направили три опита да съберат ЛеБрон със Стеф Къри през последните три години

Уориърс са направили три опита да съберат ЛеБрон със Стеф Къри през последните три години

  • 30 юли 2026 | 17:10
  • 133
  • 0
Уориърс са направили три опита да съберат ЛеБрон със Стеф Къри през последните три години

През последните три години Голдън Стейт Уориърс три пъти се е опитвал да привлече в състава си суперзвездата ЛеБрон Джеймс, но всеки път без успех. Това съобщи журналистът от ESPN Антъни Слейтър.

"Това беше третият неуспешен опит на Уориърс да се сдобият с Джеймс през последните три години, като предишните два бяха чрез възможна размяна. Решенията на клуба след всеки от опитите водеха до сходни резултати", пише Слейтър.

В Голдън Стейт отдавна са обмисляли възможността да съберат Джеймс със Стеф Къри и Дреймънд Грийн, но така и не са успели да убедят крилото да се присъедини към отбора.

Според източници на ESPN, в организацията смятат, че важна роля за нежеланието на Джеймс да премине в Уориърс може да е изиграла богатата му история на съперничество с клуба във финалите на НБА.

Google icon Добави Sportal.bg като предпочитан източник в Google
Следвай ни:
facebook instagram whatsapp viber tiktok google-news

Снимки: Gettyimages

Още от Баскетбол

Божидар Аврамов официално е новият спортен директор на Балкан

Божидар Аврамов официално е новият спортен директор на Балкан

  • 30 юли 2026 | 16:22
  • 376
  • 0
Ясен е съставът на България за девойки до 18 години за Европейското в Румъния

Ясен е съставът на България за девойки до 18 години за Европейското в Румъния

  • 30 юли 2026 | 13:39
  • 614
  • 0
Сръбски суперталант тренира с Янис Адетокунбо

Сръбски суперталант тренира с Янис Адетокунбо

  • 30 юли 2026 | 13:22
  • 410
  • 0
Байерн Мюнхен взе крило на Барселона

Байерн Мюнхен взе крило на Барселона

  • 30 юли 2026 | 12:47
  • 737
  • 0
Джош Ричардсън сложи край на кариерата си след 10 години в НБА

Джош Ричардсън сложи край на кариерата си след 10 години в НБА

  • 30 юли 2026 | 12:04
  • 1149
  • 0
Бостън е обмислял привличането на ЛеБрон Джеймс

Бостън е обмислял привличането на ЛеБрон Джеймс

  • 30 юли 2026 | 11:40
  • 780
  • 0
Виж всички

Водещи Новини

Официално: Левски привлече нов футболист

Официално: Левски привлече нов футболист

  • 30 юли 2026 | 16:37
  • 10998
  • 21
ЦСКА мечтае за славна вечер срещу Карабах

ЦСКА мечтае за славна вечер срещу Карабах

  • 30 юли 2026 | 07:07
  • 46555
  • 232
Левски с три пъти по-скъп отбор от Кайрат! Най-добрият им футболист пропуска битката

Левски с три пъти по-скъп отбор от Кайрат! Най-добрият им футболист пропуска битката

  • 30 юли 2026 | 11:25
  • 34464
  • 67
Трудно изпитание за Лудогорец в Лигата на конференциите

Трудно изпитание за Лудогорец в Лигата на конференциите

  • 30 юли 2026 | 07:15
  • 23121
  • 30
Ето'о се завърна в групата на ЦСКА за реванша срещу Карабах, защитник е аут

Ето'о се завърна в групата на ЦСКА за реванша срещу Карабах, защитник е аут

  • 30 юли 2026 | 14:38
  • 7867
  • 4
Трус в един от отборите с претенции в Премиър лийг, мениджърът напуска седмици преди началото на сезона

Трус в един от отборите с претенции в Премиър лийг, мениджърът напуска седмици преди началото на сезона

  • 30 юли 2026 | 11:07
  • 18985
  • 11