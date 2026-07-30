Уориърс са направили три опита да съберат ЛеБрон със Стеф Къри през последните три години

През последните три години Голдън Стейт Уориърс три пъти се е опитвал да привлече в състава си суперзвездата ЛеБрон Джеймс, но всеки път без успех. Това съобщи журналистът от ESPN Антъни Слейтър.

"Това беше третият неуспешен опит на Уориърс да се сдобият с Джеймс през последните три години, като предишните два бяха чрез възможна размяна. Решенията на клуба след всеки от опитите водеха до сходни резултати", пише Слейтър.

В Голдън Стейт отдавна са обмисляли възможността да съберат Джеймс със Стеф Къри и Дреймънд Грийн, но така и не са успели да убедят крилото да се присъедини към отбора.

Според източници на ESPN, в организацията смятат, че важна роля за нежеланието на Джеймс да премине в Уориърс може да е изиграла богатата му история на съперничество с клуба във финалите на НБА.

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Снимки: Gettyimages