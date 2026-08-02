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Жалгирис се сдоби с още един център

  • 2 авг 2026 | 17:09
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Жалгирис се сдоби с още един център

Литовският гранд Жалгирис Каунас официално обяви привличането на Каодиричи Акобунду-Ехиогу с договор за 1+1 години.

С този ход отборът от Каунас завърши окомплектоването на своята предна линия, добавяйки още един център преди старта на новия сезон.

Според информация на журналиста Чема де Лукас, Жалгирис ще плати откупна клауза на Цедевита Олимпия за правата на играча. По-рано това лято той беше подписал със словенския клуб, но в договора му е имало клауза за напускане в посока отбор от Евролигата, валидна до края на месеца.

През изминалия сезон Акобунду-Ехиогу игра за испанския Манреса, където записа средно по 4,4 точки, 2,4 борби и 1,6 чадъра за 13 минути на мач в турнира ЕвроКъп.

В надпреварата той демонстрира впечатляваща успеваемост от 79,1% при стрелбата си от игра.

Центърът постигна сходни показатели и в испанската Лига Ендеса, отчитайки се с 4,8 точки, 2,4 борби и 1,6 чадъра за 13 минути средно на двубой, като същевременно бе точен в 81,6% от опитите си за стрелба.

През миналия месец Акобунду-Ехиогу взе участие и в Лятната лига на НБА с отбора на Далас Маверикс. В петте си изиграни мача той записа средни показатели от 6,4 точки, 2,4 борби и 1,0 чадър.

Големият трансферен удар на Жалгирис това лято бе привличането на литовския звезден център Йонас Валанчунас, който близо десетилетие и половина се изявяваше в НБА.

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