Доналд Тръмп: Леброн Джеймс може би е расист, след като не ме харесва

Президентът на САЩ Доналд Тръмп коментира Леброн Джеймс. Поводът бе вчерашното решение на баскетболната легенда да продължи кариерата си във Филаделфия. Тръмп бе попитан кой смята за най-добрия в историята между Джеймс и Майкъл Джордан.
“Майкъл Джордан е мой приятел. Играя голф с него. Той е много добър човек”, заяви президентът в типичния си стил. “Мисля, че Леброн може би е расист, вероятно не харесва Тръмп. Не знам. Аз харесвам хора, които харесват мен, така че бих казал Майкъл Джордан”, допълни той.
Джеймс често е критикувал Тръмп през години и редовно подкрепя кандидатите на Демократичната партия, които се изправяха срещу него.Добави Sportal.bg като предпочитан източник в Google