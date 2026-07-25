Доналд Тръмп: Леброн Джеймс може би е расист, след като не ме харесва

Президентът на САЩ Доналд Тръмп коментира Леброн Джеймс. Поводът бе вчерашното решение на баскетболната легенда да продължи кариерата си във Филаделфия. Тръмп бе попитан кой смята за най-добрия в историята между Джеймс и Майкъл Джордан.

“Майкъл Джордан е мой приятел. Играя голф с него. Той е много добър човек”, заяви президентът в типичния си стил. “Мисля, че Леброн може би е расист, вероятно не харесва Тръмп. Не знам. Аз харесвам хора, които харесват мен, така че бих казал Майкъл Джордан”, допълни той.

LeBron James announced Friday he's joining the Sixers for the 2026-27 season, which will be his 24th as a pro.



"Where do you stand on LeBron vs. Michael Jordan as the best ever?" A reporter asked President Trump.



"Well, Michael Jordan's a guy that's a friend of mine. Play golf… pic.twitter.com/B9Tw9i4v50 — CBS News (@CBSNews) July 24, 2026

Джеймс често е критикувал Тръмп през години и редовно подкрепя кандидатите на Демократичната партия, които се изправяха срещу него.

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