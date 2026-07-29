Скъпа, току що взехме ЛеБрон!

Изминали бяха 17 дни от началото на периода за подписване на свободни агенти, а ЛеБрон Джеймс все още не беше сигурен къде ще играе през следващия сезон. Когато обаче Джеймс излезе на сцената на долния етаж в „Джавитс Сентър“ по време на Fanatics Fest в Ню Йорк на 17 юли, приблизително 5000 души в публиката, които се надяваха да станат свидетели на неговото решение, не знаеха това.

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Както беше направил и предишния ден, изпълнявайки ангажимент, поет още през април – много преди поредното му решение да се превърне в триседмичен спектакъл, доминирал разговорите в лигата и напомнил за огромното му влияние в спорта – 41-годишният Джеймс обсъждаше възможностите си, но нямаше намерение публично да намеква към който и да било отбор. Причината беше, че насаме той самият изпитваше сериозни затруднения да прецени какъв трябва да бъде следващият му ход.

Докато Джеймс, носещ раирана бейзболна шапка и тъмни очила, започна да описва идеалната среда, която търси от бъдещия си работодател, той неволно използва израз, който незабавно беше възприет от публиката като намек.

„Искам да се присъединя към организация, която споделя приблизително същото мото като мен – всеки ден да изгражда шампионски навици, но преди всичко да се доверява на процеса“, каза той. „Мисля, че когато се довериш на процеса наистина да достигнеш до тази точка...“

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В момента, в който звукът „с“ от думата „процес“ излезе от устата му за втори път – лозунгът, свързван с Philadelphia 76ers през последните 13 години след радикалното преустройство на клуба от бившия генерален мениджър Сам Хинки – публиката реагира така, сякаш Джеймс беше разтворил якето си и отдолу се беше появил с екип на „Сиксърс“.

„Той по никакъв начин не каза това, за да пусне някакъв скрит намек за „Сиксърс“, заяви пред ESPN източник, близък до Джеймс. „Стори му се забавно, но не беше съзнателно. Той говори по този начин от години.“

Всъщност повече от десетилетие по-рано, когато беше попитан за онези ужасни отбори на „Сиксърс“, Джеймс използва подобна фраза много преди „Trust the Process“ да се превърне в толкова характерна част от речника на Филаделфия, колкото местните изрази „wooder ice“ и „Iggles“, и дори да бъде възприета като прякор от единствената трайна успешна фигура от онази епоха – Джоел „Процеса“ Ембийд.

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„Всичко е процес“, каза Джеймс на 2 ноември 2015 година след сутрешната стрелкова тренировка на Cleveland Cavaliers в залата на „Сиксърс“. „Всеки иска моментална овесена каша, но всичко винаги е процес.“

Моментът на Fanatics Fest все пак показа истерията около решението на ветерана къде ще изиграе своя 24-ти сезон и ще подобри собствения си рекорд за дълголетие в лигата.

А една седмица по-късно този момент се оказа пророчески.

ESPN разговаря с източници, близки до Джеймс, както и с хора от всеки от отборите финалисти, за да разбере какво е било да се чака през онези 24 дни, които той използва, за да вземе решение, чието отражение върху лигата ще продължи много по-дълго.

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Всичко започна с разговорите на дългогодишния приятел и агент на Джеймс Рич Пол от Klutch Sports с 27 отбора, както самият той разказа пред ESPN. Постепенно вариантите бяха сведени до пет – Филаделфия 76-ърс, Кливланд Кавалиърс, Маями Хийт, Голдън Стейт Уориърс и Минесота Тимбъруулвс. Накрая ветеранът остана с топката в ръце и търсеше последния изстрел, с който да завърши кариера, достойна за Залата на славата. По пътя се появиха и изненадващи кандидати. Бостън Селтикс, постоянният съперник на Джеймс през годините, прояви интерес, разкриха източници пред ESPN. Клипърс дори обсъдиха изгоден едногодишен договор на стойност над 20 милиона долара, който щеше да му позволи да остане в дома си в Брентууд, Калифорния.

Също толкова изненадващи бяха трансферът на Джейлън Браун, най-полезен играч във финалите на НБА през 2024 година, от „Селтикс“ в дивизионен съперник на 6 юли и внезапното привличане на вниманието на Джеймс от страна на „Сиксърс“. Пол обясни, че този път клиентът му поставя своето „баскетболно щастие“ над всичко останало. Какво точно означаваше това обаче, беше лична комбинация от фактори, която само Джеймс можеше да определи.

В продължение на месеци, независимо дали Джеймс почиваше със съотборниците си от шампионския състав на Кавалиърс от 2016 година по време на грандиозно европейско събиране, прекарваше часове на голф игрището като начинаещия в групата или се срещаше с приятели от детството в Акрън, Охайо, разговорите неизбежно се насочваха към предстоящото му решение. В продължение на месеци той остана дисциплиниран в подхода си и пазеше мислите за себе си дори когато беше заобиколен от най-доверените си съветници.

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„Той говореше, учеше, слушаше и не казваше нищо“, заяви пред ESPN човек, близък до Джеймс. „Не ти казваше какво мисли. Не ти казваше какво търси. Смятам, че ЛеБрон просто реши, че е настъпил моментът да направи това, което самият той иска, а и да изолира целия външен шум.“

Междувременно съпругата му Савана и две от децата им – 21-годишният им син Брони и 11-годишната им дъщеря Жури – го придружиха до Ню Йорк за фестивала на спорта и културата в средата на юли, докато той обмисляше решението си. 19-годишният Брайс отсъстваше заради летните си баскетболни ангажименти в Университета на Аризона. Разговорите продължиха и когато семейство Джеймс се върна в Лос Анджелис през миналата седмица. В крайна сметка ЛеБрон като баща и съпруг получи одобрението отново да последва желанията на ЛеБрон баскетболиста.

„Когато получиш зелена светлина от Савана, това означава, че я получаваш и от Жури“, заяви Пол пред ESPN, „защото момчетата вече са напуснали дома.“

Малко след полунощ в четвъртък Джеймс най-накрая беше спокоен с решението си и се обади на Пол, за да му съобщи новината. На следващата сутрин Пол трябваше да се свърже със „Сиксърс“ и да ги информира, че четирикратният най-полезен играч, четирикратният шампион и най-резултатният баскетболист в историята на лигата се присъединява към отбора им. В петък Джеймс направи тренировка в 5:30 сутринта, след което изигра един рунд голф в Lakeside Golf Club в Бърбанк, Калифорния, докато събитията вече бяха задействани.

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Пол изпрати съобщения на победителите в надпреварата, а Джеймс публикува новината в социалните мрежи в общо стори с Topps. В нея имаше изображение на ЛеБрон с бял екип на „Сиксърс“ с №23 до подписана уникална колекционерска карта, съществуваща само в един екземпляр. Така той стана първият спортист, който монетизира периода си на свободен агент по този начин.

„След това остави телефона си и не прие нито едно обаждане“, заяви източник, близък до Джеймс.

Груповото съобщение на Пол достигна едновременно до група от ключови фигури във Филаделфия 76-ърс, сред които управляващият партньор Джош Харис, съсобственикът Дейвид Блицър, президентът на Harris Blitzer Sports & Entertainment Боб Майърс, изпълнителният вицепрезидент по баскетболните операции Джамийр Нелсън и двукратният участник в Мача на звездите Тайрийс Макси.

„Поздравления“, гласеше съобщението. „Сиксърс е.“

Същото съобщение достигна едновременно и до телефон в Кливланд.

Не, Пол не беше включил по погрешка президента на Кавалиърс Коби Олтмън в празничното съобщение, след като Кливланд беше останал на второ място. То беше изпратено до президента по баскетболните операции на Сиксърс Майк Гензи, роден в Олмстед Фолс, Охайо, който се намираше със семейството си в своя дом в Средния запад. Гензи прекара повече от десетилетие в ръководството на Кавалиърс, преди през май да бъде назначен на мястото на Дарил Мори.

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За Гензи, който през 2001 година остана втори след Джеймс в класацията за „Мистър Баскетбол“ на Охайо – отличието за най-добър гимназиален баскетболист в щата – беше трудно да осъзнае, че това е реалност.

Първо се качи на горния етаж, за да каже на съпругата си Ейми.

The Sixers front office could hardly believe it when they found out LeBron chose Philadelphia.



via @espn pic.twitter.com/8QRJGtB7sP — Front Office Sports (@FOS) July 29, 2026

„Казах ѝ: „Скъпа, току-що взехме ЛеБрон“, разказа Гензи пред ESPN. „Тя отвърна: „Какво?!“ Никога няма да забравя това. Просто гледах съобщенията на Рич и си мислех: „Боже мой, започва се.“

След това излезе от къщата, за да приеме потока от телефонни обаждания.

„Вероятно обикалях квартала два часа“, каза Гензи. „Някои от съседите ми излизаха и ме гледаха сякаш си мислят: „Какво, по дяволите? Ти го взе! Очевидно, когато си в Кливланд, усещането е малко горчиво-сладко.“

Гензи беше генерален мениджър на отбора от G League на Кавалиърс, когато Джеймс изведе основния състав до първата титла в професионалния спорт за отбор от Кливланд от 52 години. Сега Гензи управлява Сиксърс – организация, която носи своята 43-годишна суша без титла като наковалня около врата си. Макар резултатът от преследването на Джеймс да изглеждаше почти невероятен за Гензи, както той, така и Майърс вярваха в аргумента си, че Филаделфия предлага най-добрата баскетболна ситуация сред всички отбори, които ЛеБрон разглеждаше.

Майърс дори се появи като гост във видеоподкаста на Пол „Game Over“ със съводещ Макс Келерман на 8 юли, за да представи визията, че Филаделфия има най-подготвения за титла състав, към който Джеймс може да се присъедини. Това беше така въпреки контузиите, ограничили Ембийд до 96 мача за три сезона, откакто спечели наградата за най-полезен играч през 2023 година.

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„Когато участвах в подкаста, точно това имах предвид“, заяви Майърс пред ESPN. „Може да не сте съгласни, всеки има право. Може да посочите Ембийд и аз бих казал: да, винаги има риск за здравето. Но бих поел риска със здрав Ембийд, вместо да отида на друго място. И останалите играчи също могат да се контузят.“

Докато дните преди решението се точеха, имаше признаци, че Сиксърс остават в надпреварата, въпреки че Джеймс не разкриваше нищо. Пол се поинтересува каква е позицията на организацията относно възможността Джеймс да живее извън местния пазар, подобно на настоящия треньор на Лейкърс Джей Джей Редик, който навремето играеше за Филаделфия, но запази основното си местожителство в Бруклин. Ръководителите на Сиксърс обърнаха внимание на този въпрос.

Джеймс поддържаше отворени линии за комуникация с трите звезди на отбора – Ембийд, Макси и Браун, което убеди ръководството, че интересът му е реален.

„Говорих с Джоел след един разговор с Джеймс и Джоел ми каза: „Човече, аз просто му казах, че съм здрав“, разказа Гензи пред ESPN, визирайки историята с контузиите на 31-годишния център, включваща проблеми с коленете, парализа на Бел и спешна операция за отстраняване на апендикса през последните години. „Просто го попитах: „Какво мислиш?“ Той ми отговори: „Не знам... Не знам какво мисли.“

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По време на Fanatics Fest Джеймс прекара време и с Харис, разкриха източници, в импровизирана версия на клуба 40/40 на Джей Зи. Именно в оригиналния клуб суперзвездата празнува с приятели и семейството си в нощта на Драфта на НБА през 2003 година, когато започна кариерата си като избор №1. Източници съобщиха на Шамс Чарания от ESPN, че Джеймс е разговарял по телефона и с Ник Нърс – единствения треньор от отборите, които обмисляше, с когото е говорил.

Всички признаци бяха налице.

Източник, запознат с мисленето на Джеймс по онова време, заяви пред ESPN, че Филаделфия в крайна сметка е удовлетворила търсенето му на баскетболно щастие.

„Става въпрос за това Леброн наистина да си зададе въпроса: „Къде имам най-голям шанс да прекарвам всяка минута от всеки ден, концентриран върху това да допринасям за спечелването на шампионска титла?“

Приказният елемент на това как би се почувствала една титла в обсебен от спорта град като Филаделфия допълнително подсили привлекателността на варианта.

„Едно от нещата, които направиха Сиксърс толкова убедителен избор, беше страстта на феновете и това колко дълго е минало, откакто отборът е печелил титла“, каза източникът.

Избирайки Филаделфия като четвъртия клуб в кариерата си, Джеймс едновременно отхвърляше останалите си възможности. Нямаше да има трети престой в Кливланд. Нямаше да възстановява моста към Саут Бийч, за да създаде ново голямо трио с Янис Адетокунбо и Бам Адебайо. Нямаше да се събере в Голдън Стейт с другия определящ играч на своето поколение Стеф Къри. Нямаше да бъде по-големият брат на динамичната млада гардова двойка Ламело Бол и Антъни Едуардс в Минесота. Нямаше и да се завърне при Лейкърс, за да се събере отново с Лука Дончич, Остин Рийвс и най-големия си син.

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Съществуват множество теории защо нито един от тези отбори не е успял да приключи сделката, но единствено Джеймс наистина знае причините. ESPN разговаря с източници от всеки от кандидатите, а никой от ръководителите им не си беше позволил истински да повярва, че Джеймс със сигурност идва.

„Никога не знаеш“, заяви източник от Маями пред ESPN. „Пат Райли казва: „Никога не знаеш какъв е отборът ти, преди той действително да стане отбор.“ Затова се опитваме да не се увличаме.“

Хора, близки до Джеймс, смятаха, че Лейкърс са готови да продължат без 22-кратния участник в Мача на звездите и никога не са били сериозно настроени да го преподпишат. Това беше така въпреки противоположните думи на президента по баскетболните операции и генерален мениджър Роб Пелинка на пресконференцията след края на сезона, след като Лос Анджелис беше пометен от Оклахома Сити Тъндър във втория кръг.

Множество източници от Сиксърс и от обкръжението на Джеймс, разговаряли с ESPN след решението, бяха единодушни за едно: Филаделфия беше смел избор.

Последната глава от кариерата му щеше да има приемлива история със или без пета титла във всеки от останалите отбори. Но във Филаделфия? За да премине собствената си летва за успех, Джеймс трябва да донесе титла на Сиксърс, както го направи в миналото за Кавалиърс, Хийт и Лейкърс. И да стане първият баскетболист в историята на лигата, печелил шампионат с четири различни отбора.

„Той не избра лесния път“, заяви източник от „Сиксърс“ пред ESPN. „Чувства се комфортно, когато му е некомфортно. Много хора не могат да го правят.“

Човек, близък до Джеймс, добави:

„Уважението ми към него стана още по-голямо. Всички останали гледат на работата просто като на работа. Когато видях това, се запитах: „Да кажем, че работиш за тази компания повече от 20 години и знаеш, че след няколко години ще се пенсионираш. Бих ли отишъл във Филаделфия? Бих ли отишъл на място, което е на шест часа със самолет, и бих ли оставил всичко и семейството си тук, за да замина там?“ Това е истинска история за отдадеността към занаята му. Това е баскетболът.“

Това е баскетболно пътешествие, различно от това на всички велики играчи преди него, включително Майкъл Джордан, за когото Джеймс прочуто заяви пред Sports Illustrated през 2016 година:

„Мотивацията ми е този призрак, който преследвам. Призракът играеше в Чикаго.“

Джеймс никога не може да има баланс от шест победи в шест финала като Джордан. Тази възможност изчезна още след загубата при първото му участие във финалите през 2007 година. Но ако изпълни двугодишния си договор с Филаделфия на стойност 8 милиона долара, той ще е изиграл 25 сезона в лигата – с цели десет повече от Джордан. Това е пример за дълголетие, с който наследството на Джордан никога няма да може да се сравнява.

А кой знае дали краят ще бъде дотам.

„Мисля, че Филаделфия ще му даде нова енергия“, заяви Пол пред ESPN. „Може да получим два сезона. Може да получим четири.“

Четири сезона биха го отвели до 45-годишна възраст, което би го направило втория най-възрастен играч в историята на НБА. Когато обаче говореше за своето дълголетие по време на Fanatics Fest, Джеймс, който е над 40-годишен и според баскетболните стандарти е древен, не се сравни с Нат Хики или Кевин Уилис. Вместо това посочи 56-годишния Джей Зи, 76-годишния Брус Спрингстийн и членовете на Rolling Stones, които вече са над 80 години.

„Даваме всичко, което имаме, на своето изкуство и продължаваме да генерираме приходи. Защо да не продължиш да го правиш, ако все още го обичаш?“, каза Джеймс. „Просто се опитвам да изстискам възможно най-много от него.“

Все още на сцената. Все още изпълняващ. И все още печелещ.

„Докато Леброн играе баскетбол, той ще печели деветцифрени суми“, заяви Пол пред ESPN. Но ако ставаше въпрос единствено за парите, той можеше да остане у дома и да играе за Клипърс.

В крайна сметка решението му – последното от подобно естество в кариерата – беше изцяло свързано с търсенето на онова усещане, че е напълно потопен в избрана от него баскетболна среда. Ставаше въпрос за това сам да създаде късмета си и да опровергае съмняващите се, които ще твърдят, че този ход може единствено да му помогне да преследва призрака на Джордан, играл във Вашингтон, а не този от Чикаго.

Последното решение беше свързано с това да не бъде лоялен към никого освен към собствения си баскетболен компас, който носи в себе си.

„В бизнеса няма лоялност“, заяви Пол пред ESPN. „Особено за един спортист. Това е като да играеш блекджек. И двете ти карти са обърнати с лицето нагоре, а дилърът ти показва само една от своите. Няма да кажеш: „Ще остана тук. Ще продължавам да губя. Ще загубя 20 поредни раздавания, защото просто съм лоялен към теб, дилъра. Сменяш картите."

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