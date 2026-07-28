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  3. Най-малко 18 студенти ще са с по-големи заплати от ЛеБрон Джеймс през следващия сезон

Най-малко 18 студенти ще са с по-големи заплати от ЛеБрон Джеймс през следващия сезон

  • 28 юли 2026 | 10:09
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Най-малко 18 студенти ще са с по-големи заплати от ЛеБрон Джеймс през следващия сезон

Заплатата на суперзвездата на Филаделфия ЛеБрон Джеймс по новия му договор ще бъде рекордно ниска за него – 3,8 милиона долара.

Според информация на The Athletic, базирана на разговори с университетски треньори, генерални мениджъри и скаути от НБА, поне 18 играчи от колежанското първенство (НСАА) ще получат повече от Джеймс, като приходите им ще възлизат на минимум 3,9 милиона долара.

Интересен факт е, че нито един от тези студенти не е бил роден към 26 юни 2003 г. – денят, в който Ле?рон Джеймс е избран под №1 в драфта на НБА.

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Снимки: Gettyimages

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