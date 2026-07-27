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  3. Решението на ЛеБрон да подпише със Сиксърс ще генерира ръст от поне 250 милиона долара в местната икономика

Решението на ЛеБрон да подпише със Сиксърс ще генерира ръст от поне 250 милиона долара в местната икономика

  • 27 юли 2026 | 16:24
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Решението на ЛеБрон да подпише със Сиксърс ще генерира ръст от поне 250 милиона долара в местната икономика

Решението на ЛеБрон Джеймс да подпише с тима на Филаделфия 76ърс ще генерира в местната икономика приходи в размер на поне 250 милиона долара, сочи анализ на специализираната в тази област компания "Бойд".

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Икономическото въздействие, което може да има 41-годишният баскетболист, може да достигне до 430 милиона долара само през първата година от контракта му със Сиксърс, който е за два сезона. Това би надхвърлило стократно заплатата на самия Джеймс във Филаделфия, която в рамките на следващите 12 месеца ще бъде само 4 милиона долара.

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Ако успее да стане шампион с новия си отбор, Джеймс ще стане първият играч в историята на НБА, който прави това с четири различни тима. До момента той има два шампионски пръстена с Маями Хийт, един с Кливланд Кавалиърс и един с Лос Анджелис Лейкърс, като взе и наградата за "Най-полезен играч във Финалите" и в четирите случая.

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Филаделфия е не само един от най-големите градове в САЩ, но и водещ спортен център в страната. Пристигането на Джеймс, който ще обедини сили с бившия "Най-полезен играч във Финалите" Джейлън Браун, бившия "Най-полезен играч" Джоел Ембийд и участника в "Мача на звездите" Тайрийз Макси се очаква да генерира "огромно медийно внимание, да ангажира феновете и да доведе до ръст не само в туризма, но и цялата икономика на щата Пенсилвания", пише още в анализа на Бойд.

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Снимки: Imago

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