Кевин Дюрант: ЛеБрон Джеймс превърна Филаделфия в претендент за титлата

Според Кевин Дюрант пристигането на ЛеБрон Джеймс е превърнало Филаделфия 76ърс в един от водещите претенденти за титлата в НБА.

Джеймс официално се присъедини към Филаделфия в края на юли, слагайки край на осемгодишния си престой в Лос Анджелис Лейкърс и завръщайки се в Източната конференция за своя 24-и сезон в НБА.

По време на събитие на националния отбор на САЩ Дюрант сравни реакциите около звездния състав на Филаделфия с критиките, които неговите отбори в Голдън Стейт Уориърс получаваха.

Дюрант прекара три сезона с Уориърс заедно със Стеф Къри, Клей Томпсън и Дреймънд Грийн, печелейки две шампионски титли и две награди за най-полезен играч на финалите.

"Последният път, когато събраха трима играчи, бележещи по 20 точки, в един отбор, казаха, че е нечестно, а това беше отборът на Уориърс, в който бях аз", заяви Дюрант, цитиран от Бен Голивър от ESPN. "В отбора на 76ърс има четирима играчи, които могат да вкарват по 25 точки. Така че, да, по дяволите, мисля, че ще бъдат претенденти. Ще бъдат забавен отбор за гледане. Ще си струва да се абонираш за "Лийг Пас".

Джеймс се присъединява към ядрото на Филаделфия, включващо Джоел Ембийд, Тайрийз Макси и новопривлечения Джейлън Браун.

Макси беше лидер на 76ърс с 28.3 точки и 6.6 асистенции средно на мач през редовния сезон 2025/26, докато Ембийд записа 26.9 точки, 7.7 борби и 3.9 асистенции в 38 срещи.

Браун постигна средно по 28.7 точки, 6.9 борби и 5.1 асистенции в последния си сезон с Бостън Селтикс. Междувременно Джеймс допринесе с 20.9 точки, 7.2 асистенции и 6.1 борби на мач за Лейкърс.

Предизвикателството пред Филаделфия ще бъде да намери правилния баланс между своите звезди, които често боравят с топката, но Дюрант очаква огромният офанзивен талант на Сиксърс да ги превърне в един от най-атрактивните отбори в лигата.

Дюрант също така разкри, че не е знаел предварително за плановете на Джеймс.

"Изобщо не знаех", каза Дюрант. "ЛеБрон е потаен по този начин. Знам, че около него има много шум, но никога не знаеш какво му е в главата", добави Кей Ди.

Четирикратният шампион по реализаторски умения вярва, че Филаделфия е силна финална дестинация за Джеймс, докато най-добрият реализатор в историята на НБА продължава да преследва петата си шампионска титла.

"Радвам се за него", продължи Дюрант. "Това е страхотно решение за него да отиде в отбор, който има добри шансове да спечели. Филаделфия има страхотна фенска база, голям пазар и това е чудесно за лигата. Толкова много погледи бяха насочени към неговото решение", каза още крилото на Хюстън Рокетс.

След като обяви преместването си, Джеймс заяви, че вярва, че може да помогне на Филаделфия да се превърне в шампионски отбор. Той ще се опита да стане първият играч в историята на НБА, спечелил титли с четири различни франчайза, след като преди това вдигна трофея с Маями Хийт, Кливланд Кавалиърс и ЛА Лейкърс.

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Снимки: Gettyimages