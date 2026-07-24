Леброн Джеймс избра Филаделфия, подписва за 2 години

Леброн Джеймс обяви, че ще се присъедини към Филаделфия 76ърс в опит да спечели още една шампионска титла в НБА. Джеймс подписва двугодишен договор на стойност 8 милиона долара, който включва опция за играча, съобщи за ESPN агентът му Рич Пол.

В поредица от публикации в социалните мрежи Джеймс коментира решението си, като написа, че първоначално е смятал да прекрати кариерата си след сезон 2025-26, преди да отдели време, за да реши бъдещето си. "Бях честен на последната пресконференция, когато казах, че трябва да погледна себе си и да реша дали все още обичам тази игра. Все още наистина обичам тази игра и имам още какво да дам“, заяви той.

Breaking: LeBron James is signing with the Philadelphia 76ers on a two-year, $8 million deal with a player option, his agent Rich Paul told @ShamsCharania. pic.twitter.com/MT9OQfgd2T — ESPN (@espn) July 24, 2026

След като реши, че "все още наистина обича тази игра и има още какво да даде", Джеймс избра 76ърс, обвързвайки се с четвърти отбор в НБА в търсене на пета шампионска титла преди пенсиониране. Той се надява да сложи край на 43-годишната суша без титла за 76ърс, подобно на начина, по който прекъсна 52-годишната серия без трофей за град Кливланд, когато спечели шампионата с Кавалиърс през 2016 г. Това може да е последното решение на Джеймс като свободен агент, тъй като 41-годишният баскетболист навлиза в рекорден 24-ти сезон в кариерата си.

41-годишният Джеймс, който ще започне рекордния си 24-ти сезон през октомври, избра офертата на Филаделфия пред тази на бившите си отбори Кливланд Кавалиърс и Маями Хийт. Като една от основните причина за това специалистите зад Океана изтъкват възможността да преследва пети шампионски пръстен, тъй като в тима на Сиксърс има три играчи с участие "Мача на звездите" в лицето на бившия носител на приза за "Най-полезен играч" Джоел Ембийд, бившия носител на наградата за "Най-полезен играч във Финалите" Джейлън Браун и Тайрийс Макси. Браун и Макси бяха и двамата най-резултатни играчи в Източната конференция през миналия сезон.

"Това е последното ми решение. Не го правя за пари. Не го правя заради семейството. За какво всъщност играя на този етап?, написа Джеймс. - Все още искам да се жертвам. Все още искам да работя. Все още искам да се трудя. Все още искам да се състезавам, да побеждавам и да имам шанс да изпитам усещането от спечелването на още една титла. Вярвам, че мога да помогна на Филаделфия 76ърс да стане шампионски отбор и съм толкова развълнуван да заредя с енергия нова фенска база и да започна това невероятно пътешествие за последен път.“

BREAKING: LEBRON JAMES IS JOINING THE 76ERS, PER @ShamsCharania



BRON. MAXEY. BROWN. EMBIID.



WOW 🤯 pic.twitter.com/OYHr8elvYp — Bleacher Report (@BleacherReport) July 24, 2026

ЛеБрон Джеймс, който има 22 участия в "Мача на звездите", четири приза за "Най-полезен играч", четири приза за "Най-полезен играч във Финалите", четири шампионски титли и е избиран 13 пъти в "Идеалния отбор на сезона" в НБА, прекара последните осем години от кариерата си в тима на Лос Анджелис Лейкърс. Преди това той игра за Кливланд Кавалиърс и за Маями Хийт, като с всеки от тези три отбора спечели поне по веднъж титлата.

Сиксърс са подходили към Джеймс от всички страни. Източници на ESPN разкриха, че президентът по баскетболните операции Майк Ганси, който е бил в Кавалиърс по време на втория престой на Джеймс в Кливланд и се е състезавал срещу него като гимназист в Североизточно Охайо, е поддържал постоянна комуникация с Пол зад кулисите. Междувременно трио играчи на Сиксърс – Тайрийз Макси, Джоел Ембийд и новопривлеченият Джейлън Браун – са работили директно с Джеймс, според източници на ESPN. Тези усилия са били водени от Макси, който също е клиент на „Клъч“ и в миналото е наричал Джеймс „голям брат“.

LEBRON JAMES IS HEADING TO THE SIXERS 👑 pic.twitter.com/91GEs5EUgs — NBA on Prime (@NBAonPrime) July 24, 2026

Джеймс се завръща в набиращата сила Източна конференция, която включва два от бившите му отбори, които усилено преследваха четирикратния носител на наградата за най-полезен играч: Донован Мичъл и Кавалиърс, както и Янис Адетокумбо и Маями Хийт.

Сиксърс завършиха с баланс 45-37 миналия сезон и загубиха от бъдещия шампион Ню Йорк Никс с 0-4 във втория кръг на плейофите. Изминаха повече от четири десетилетия, откакто 76ърс за последно спечелиха титлата (1983 г.), като за този период имат само още две участия на финали на конференцията и едно участие на финали в НБА. Най-далеч с Ембийд в състава си те стигнаха до мач №7 от полуфиналите на конференцията срещу Торонто Раптърс през 2019 г., когато последният изстрел на Кауай Ленард се удари няколко пъти в ринга, преди да сложи край на сезона им.

Филаделфия е част от ранния баскетболен път на Джеймс. Като ученик в гимназията той пътува със „Сейнт Винсент-Сейнт Мери“, за да играе мач като гост срещу „Строубери Меншън“ в легендарната зала „Палестра“ на Университета на Пенсилвания.

Добави Sportal.bg като предпочитан източник в Google