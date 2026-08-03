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Цървена звезда е имал контакт с представители на НБА Европа

  • 3 авг 2026 | 08:48
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Цървена звезда е имал контакт с представители на НБА Европа

Президентът на баскетболния Цървена звезда (Белград) Желко Дръчелич потвърди, че сръбският клуб е провел разговори с представители на проекта НБА Европа.

В същото време, Дръчелич подчерта, че приоритет за Звезда остава осигуряване на дългосрочен лиценз за Евролигата, за да може клубът да бъде постоянен участник в най-престижния европейски турнир по баскетбол за мъже.

Попитан дали Цървена звезда е бил потърсен във връзка с НБА Европа, Желко Дръчелич отговори пред сръбското издание Meridian Sport: "Да, имаше контакт."

Националната баскетболна асоциация на САЩ и Канада (НБА) и Международната федерация (ФИБА) вече месеци наред планират организирането на нов европейски клубен турнир - НБА Европа и проучват големите пазари на Стария континент.

Дръчелич обаче смята, че никак не е сигурно включването на отбор от Сърбия.

"Най-важното е тази нова лига да очертае дали има място за сръбски тимове. Засега не съм чул това", заяви президентът на Цървена звезда.

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