Цървена звезда е имал контакт с представители на НБА Европа

Президентът на баскетболния Цървена звезда (Белград) Желко Дръчелич потвърди, че сръбският клуб е провел разговори с представители на проекта НБА Европа.

В същото време, Дръчелич подчерта, че приоритет за Звезда остава осигуряване на дългосрочен лиценз за Евролигата, за да може клубът да бъде постоянен участник в най-престижния европейски турнир по баскетбол за мъже.

Попитан дали Цървена звезда е бил потърсен във връзка с НБА Европа, Желко Дръчелич отговори пред сръбското издание Meridian Sport: "Да, имаше контакт."

Националната баскетболна асоциация на САЩ и Канада (НБА) и Международната федерация (ФИБА) вече месеци наред планират организирането на нов европейски клубен турнир - НБА Европа и проучват големите пазари на Стария континент.

Дръчелич обаче смята, че никак не е сигурно включването на отбор от Сърбия.

"Най-важното е тази нова лига да очертае дали има място за сръбски тимове. Засега не съм чул това", заяви президентът на Цървена звезда.

Добави Sportal.bg като предпочитан източник в Google