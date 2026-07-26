Ефектът "ЛеБрон": Цените на билетите на Филаделфия полетяха

Филаделфия 76ърс се превърна в най-коментирания отбор в НБА това лято. Малко след като привлече Джейлън Браун от Бостън Селтикс, клубът осъществи още един грандиозен ход, подписвайки договор с ЛеБрон Джеймс като свободен агент.

Пристигането на четирикратния шампион предизвика истинска еуфория сред феновете във Филаделфия, а интересът към отбора се отрази мигновено и на пазара на билети.

Според данни на TickPick средната цена на билетите за домакинските мачове на 76ърс през миналия сезон е била 68 долара.

Сега най-евтините билети за първия предсезонен двубой започват от 283 долара – увеличение от над четири пъти спрямо средните цени от миналата кампания.

Подобна тенденция отчита и SeatGeek. Най-ниската цена за предсезонния сблъсък срещу Бостън Селтикс е скочила от 107 на 540 долара, което е красноречиво доказателство за огромния интерес към новия облик на Филаделфия 76ърс след привличането на ЛеБрон Джеймс.

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Снимки: Gettyimages