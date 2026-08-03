Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Sportal.bg
  2. Баскетбол
  3. България загуби от Израел

България загуби от Израел

  • 3 авг 2026 | 10:38
  • 232
  • 0
България загуби от Израел

Националният отбор на България за девойки до 18 години допусна първа загуба на Европейското първенство по баскетбол, Дивизия Б, което се провежда в Тулча (Румъния).

Селекцията на Лилия Георгиева отстъпи пред Израел с 67:90 в среща от Група B на турнира.

Деяна Станиславова финишира с 16 точки за България. Габриела Коцева добави 12, а Лидия Йохан Сиверио се отчете с 10 точки.

Мая Зилбершлаг беше най-резултатна за Израел с 27 точки и 9 борби.

Девойките спечелиха битката под двата ринга, овладяха общо 51 срещу 43 борби за съперника. Израелките обаче демонстрираха по-добра успеваемост в стрелбата от средна дистанция - 46.1% срещу 32.6% за нашия отбор.

Националките до 18 години са с баланс от 1-1 и са втори в своята Група B. Днес е почивен ден за турнира. На 4 август от 16:00 часа българско време отборът ще срещне Швейцария.

Снимка: ФИБА

Google icon Добави Sportal.bg като предпочитан източник в Google
Следвай ни:
facebook instagram whatsapp viber tiktok google-news

Още от Баскетбол

Победа за България U16 в последната контрола преди Европейското

Победа за България U16 в последната контрола преди Европейското

  • 3 авг 2026 | 10:48
  • 158
  • 0
Цървена звезда е имал контакт с представители на НБА Европа

Цървена звезда е имал контакт с представители на НБА Европа

  • 3 авг 2026 | 08:48
  • 413
  • 0
Жалгирис се сдоби с още един център

Жалгирис се сдоби с още един център

  • 2 авг 2026 | 17:09
  • 1248
  • 0
Димитър Стамов се завръща в Академик Бултекс 99

Димитър Стамов се завръща в Академик Бултекс 99

  • 2 авг 2026 | 16:15
  • 953
  • 0
Юношите до 18 години приключиха без победа на Европейското

Юношите до 18 години приключиха без победа на Европейското

  • 2 авг 2026 | 15:11
  • 1885
  • 9
Президентът на Цървена звезда: Имахме джентълменско споразумение с Никола Вучевич

Президентът на Цървена звезда: Имахме джентълменско споразумение с Никола Вучевич

  • 2 авг 2026 | 14:54
  • 1319
  • 0
Виж всички

Водещи Новини

Левски научи потенциалните си съперници за плейофа в Шампионска лига - отборите са сериозни

Левски научи потенциалните си съперници за плейофа в Шампионска лига - отборите са сериозни

  • 3 авг 2026 | 09:35
  • 18746
  • 30
Динамо (Загреб) сред потенциалните съперници на ЦСКА в плейофите на Лига Европа

Динамо (Загреб) сред потенциалните съперници на ЦСКА в плейофите на Лига Европа

  • 3 авг 2026 | 09:35
  • 9568
  • 17
Бенфика и Бешикташ са сред възможните противници на ЦСКА 1948 в Лигата на конференциите

Бенфика и Бешикташ са сред възможните противници на ЦСКА 1948 в Лигата на конференциите

  • 3 авг 2026 | 09:45
  • 3395
  • 1
ЦСКА с нов труден домакински обрат, съдбата реши Родригес да е днешният "червен" герой

ЦСКА с нов труден домакински обрат, съдбата реши Родригес да е днешният "червен" герой

  • 2 авг 2026 | 23:08
  • 95221
  • 581
Здрав сблъсък между Спартак (Варна) и Локо (Пд) в дебюта на Ясен Петров

Здрав сблъсък между Спартак (Варна) и Локо (Пд) в дебюта на Ясен Петров

  • 3 авг 2026 | 07:17
  • 4567
  • 7
ЦСКА предлага нов договор на Лапоухов

ЦСКА предлага нов договор на Лапоухов

  • 3 авг 2026 | 07:54
  • 7403
  • 18