България загуби от Израел

Националният отбор на България за девойки до 18 години допусна първа загуба на Европейското първенство по баскетбол, Дивизия Б, което се провежда в Тулча (Румъния).

Селекцията на Лилия Георгиева отстъпи пред Израел с 67:90 в среща от Група B на турнира.

Деяна Станиславова финишира с 16 точки за България. Габриела Коцева добави 12, а Лидия Йохан Сиверио се отчете с 10 точки.

Мая Зилбершлаг беше най-резултатна за Израел с 27 точки и 9 борби.

Девойките спечелиха битката под двата ринга, овладяха общо 51 срещу 43 борби за съперника. Израелките обаче демонстрираха по-добра успеваемост в стрелбата от средна дистанция - 46.1% срещу 32.6% за нашия отбор.

Националките до 18 години са с баланс от 1-1 и са втори в своята Група B. Днес е почивен ден за турнира. На 4 август от 16:00 часа българско време отборът ще срещне Швейцария.

Снимка: ФИБА

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