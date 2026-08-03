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Динамо (Загреб) сред потенциалните съперници на ЦСКА в плейофите на Лига Европа

  • 3 авг 2026 | 09:35
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ЦСКА научи днес потенциалните си съперници за плейофния кръг на Лига Европа. Жребият за последния квалификационен етап на втория по сила европейски клубен турнир ще бъде изтеглен днес от 14:00 часа.

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Преди да мислят за плейофите обаче, "червените" трябва да преодолеят Макаби Тел Авив в третия квалификационен кръг. Само при успех над израелския тим ЦСКА ще продължи битката за място в основната фаза на Лига Европа.

За днешния жребий ЦСКА попадна в група 3 на предварителните пресявки. Там “червените” ще срещнат някой измежду:

Победителят от двойката: Тюн - Викингур

ОФИ Крит

Загубилият от двойката: Орхус - Сабах

Загубилият от двойката: Динамо (Загреб) - Кауно Жалгирис

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