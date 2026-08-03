Динамо (Загреб) сред потенциалните съперници на ЦСКА в плейофите на Лига Европа

ЦСКА научи днес потенциалните си съперници за плейофния кръг на Лига Европа. Жребият за последния квалификационен етап на втория по сила европейски клубен турнир ще бъде изтеглен днес от 14:00 часа.
Янев поиска нови играчи в ЦСКА
Преди да мислят за плейофите обаче, "червените" трябва да преодолеят Макаби Тел Авив в третия квалификационен кръг. Само при успех над израелския тим ЦСКА ще продължи битката за място в основната фаза на Лига Европа.
За днешния жребий ЦСКА попадна в група 3 на предварителните пресявки. Там “червените” ще срещнат някой измежду:
Победителят от двойката: Тюн - Викингур
Загубилият от двойката: Орхус - Сабах
Загубилият от двойката: Динамо (Загреб) - Кауно ЖалгирисДобави Sportal.bg като предпочитан източник в Google