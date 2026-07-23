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  3. Кендрик Пъркинс: ЛеБрон Джеймс все още е Топ 10 играч в НБА

Кендрик Пъркинс: ЛеБрон Джеймс все още е Топ 10 играч в НБА

  • 23 юли 2026 | 09:11
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Кендрик Пъркинс: ЛеБрон Джеймс все още е Топ 10 играч в НБА

Според анализатора на ESPN Кендрик Пъркинс, легендарното крило ЛеБрон Джеймс продължава да бъде един от най-добрите баскетболисти в НБА, дори на 41-годишна възраст.

"През този сезон той все още е сред десетте най-добри играчи в НБА. Не можем просто ей така да изброим 10 играчи, които бихме поставили пред Леброн Джеймс", заяви шампионът в НБА с Бостън Селтикс в ефир.

Рич Пол с коментар за предстоящото решение на ЛеБрон Джеймс
Рич Пол с коментар за предстоящото решение на ЛеБрон Джеймс

"Има и още един важен момент. Серията от първия кръг срещу Рокетс, когато Дончич и Рийвс не играха, а ЛеБрон беше първа опция – тя го съживи", добави Пъркинс.

През изминалия сезон Джеймс записа средно по 20,9 точки, 6,1 борби и 7,2 асистенции в 60 изиграни мача с екипа на Лос Анджелис Лейкърс, а световната баскетболна общественост очаква решението му кой ще е следващият му отбор.

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Снимки: Gettyimages

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