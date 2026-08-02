Юношите до 18 години приключиха без победа на Европейското

Националният отбор на България за юноши до 18 години финишира на 16-о място на Европейското първенство, Дивизия А, в Трентино (Италия). В последния си мач от турнира тимът на Веселин Веселинов не успя срещу Словакия след 72:74.

Калоян Колев бе много полезен и регистрира дабъл-дабъл за България - 17 точки и 12 борби. Марк Воденичарски добави 14. Иф Кастание се отчете с 10 точки, 6 борби и 8 асистенции.

Самуел Кокавец бе най-резултатен за Словакия с 19 точки и 8 борби.

Нашите изнесоха силна първа четвърт, която спечелиха с 20:14 след успешни акции на Марк Воденичарски, Калоян Колев, Иф Кастание и Андрей Михайлов. През втория период съперникът заличи пасива си и дори повеждаше на няколко пъти, но в края му Марк Воденичарски фиксира 37:36 в полза на България.

След паузата “лъвчетата” направиха аванса си 8 точки за 52:44, но Словакия отговори със серия от 13-2, за да обърне до 57:54. В последните 10 минути българите стигнаха до преднина от 4 точки за 64:60, но противникът отново се оказа напред след 72:70. 45 секунди преди сирената Иф Кастание постави равенство на таблото за 72:72. Кош на Матуш Грегор в края подпечата успеха на Словакия и оформи финалния резултат - 74:72.

Догодина тимът ни ще се състезава в Дивизия Б.

Снимка: ФИБА

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