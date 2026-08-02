Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Sportal.bg
  2. Баскетбол
  3. Юношите до 18 години приключиха без победа на Европейското

Юношите до 18 години приключиха без победа на Европейското

  • 2 авг 2026 | 15:11
  • 658
  • 3
Юношите до 18 години приключиха без победа на Европейското

Националният отбор на България за юноши до 18 години финишира на 16-о място на Европейското първенство, Дивизия А, в Трентино (Италия). В последния си мач от турнира тимът на Веселин Веселинов не успя срещу Словакия след 72:74.

Калоян Колев бе много полезен и регистрира дабъл-дабъл за България - 17 точки и 12 борби. Марк Воденичарски добави 14. Иф Кастание се отчете с 10 точки, 6 борби и 8 асистенции.

Самуел Кокавец бе най-резултатен за Словакия с 19 точки и 8 борби.

Нашите изнесоха силна първа четвърт, която спечелиха с 20:14 след успешни акции на Марк Воденичарски, Калоян Колев, Иф Кастание и Андрей Михайлов. През втория период съперникът заличи пасива си и дори повеждаше на няколко пъти, но в края му Марк Воденичарски фиксира 37:36 в полза на България.

След паузата “лъвчетата” направиха аванса си 8 точки за 52:44, но Словакия отговори със серия от 13-2, за да обърне до 57:54. В последните 10 минути българите стигнаха до преднина от 4 точки за 64:60, но противникът отново се оказа напред след 72:70. 45 секунди преди сирената Иф Кастание постави равенство на таблото за 72:72. Кош на Матуш Грегор в края подпечата успеха на Словакия и оформи финалния резултат - 74:72.

Догодина тимът ни ще се състезава в Дивизия Б.

Снимка: ФИБА

СТАТИСТИКА НА МАЧА

Google icon Добави Sportal.bg като предпочитан източник в Google
Следвай ни:
facebook instagram whatsapp viber tiktok google-news

Още от Баскетбол

Трус във френския баскетбол! Шампионът не получи лиценз за новия сезон

Трус във френския баскетбол! Шампионът не получи лиценз за новия сезон

  • 2 авг 2026 | 03:31
  • 3712
  • 0
Националките до 18 години започнаха с победа на Европейското

Националките до 18 години започнаха с победа на Европейското

  • 1 авг 2026 | 19:11
  • 700
  • 0
Националите под 18 с поражение от Латвия на Европейското

Националите под 18 с поражение от Латвия на Европейското

  • 1 авг 2026 | 17:29
  • 1477
  • 2
Спартак Плевен обяви второ ново попълнение

Спартак Плевен обяви второ ново попълнение

  • 1 авг 2026 | 17:16
  • 1639
  • 2
Мо Вагнер официално е играч на Бруклин

Мо Вагнер официално е играч на Бруклин

  • 31 юли 2026 | 20:29
  • 1348
  • 2
Париж подсили подкошието си с играч с опит в НБА

Париж подсили подкошието си с играч с опит в НБА

  • 31 юли 2026 | 20:19
  • 1049
  • 0
Виж всички

Водещи Новини

Финал в Лигата на нациите: Полша 1:2 САЩ! Следете мача ТУК!

Финал в Лигата на нациите: Полша 1:2 САЩ! Следете мача ТУК!

  • 2 авг 2026 | 16:07
  • 3960
  • 5
Вдъхновеният ЦСКА се завръща на домашната сцена с важно домакинство на новака Дунав

Вдъхновеният ЦСКА се завръща на домашната сцена с важно домакинство на новака Дунав

  • 2 авг 2026 | 07:51
  • 14498
  • 114
Историческо! Словения грабна първи медал от Лигата на нациите

Историческо! Словения грабна първи медал от Лигата на нациите

  • 2 авг 2026 | 12:58
  • 8378
  • 5
Лудогорец насочва фокуса си изцяло в първенството с домакинство на Ботев (Враца)

Лудогорец насочва фокуса си изцяло в първенството с домакинство на Ботев (Враца)

  • 2 авг 2026 | 07:07
  • 11281
  • 32
Как на футболния свят му писна от Инфантино и каква щеше да е заплатата на швейцареца, ако планът му се бе реализирал

Как на футболния свят му писна от Инфантино и каква щеше да е заплатата на швейцареца, ако планът му се бе реализирал

  • 2 авг 2026 | 13:15
  • 12448
  • 13
Буфон: Бих избрал Конте пред Манчини начело на Италия, случаят с Пирло бе нескопосана политическа машинация

Буфон: Бих избрал Конте пред Манчини начело на Италия, случаят с Пирло бе нескопосана политическа машинация

  • 2 авг 2026 | 10:50
  • 10114
  • 5