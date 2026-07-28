Ето каква ще е новата позиция на ЛеБрон

ЛеБрон Джеймс се присъедини към Филаделфия 76ърс с очаквания той да заеме позицията на тежко крило в стартовия състав, но изглежда, че това може и да не се случи.

Според Шамс Чарания от ESPN се очаква Сиксърс да пускат ЛеБрон „за значителна част от времето на позицията на плеймейкър в атака“. Според информацията той ще организира атаките на отбора, за да подпомогне останалите титуляри.

През сезон 2019-20 Джеймс, когато игра като плеймейкър и оглави класацията на лигата по асистенции с по 10.2 на мач, като в крайна сметка бе с основна заслуга за спечелването на шампионската титла на Лос Анджелис Лейкърс.

С новопридобитата популярност на Филаделфия след големите трансфери се очаква Сиксърс да получат и максималния брой от 34 мача, излъчвани в национален ефир по различни стрийминг и телевизионни платформи през следващия сезон.

Shams: Sixers expecting LeBron James to play "a good amount of time" at point guard.https://t.co/KfqP3GzOT8 — Underdog NBA (@UnderdogNBA) July 27, 2026

Гошо Методиев

Добави Sportal.bg като предпочитан източник в Google

Следвай ни:

Снимки: Gettyimages