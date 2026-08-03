Победа за България U16 в последната контрола преди Европейското

Националният отбор на България по баскетбол за момчета до 16 години завърши с победа контролите от подготовката си преди Европейското първенство, Дивизия Б, което ще бъде в Република Северна Македония. В зала “Свети Георги” в София тимът на Божидар Гьорев се наложи над Португалия със 73:64.

Българите водеха с точка на почивка, като след силен трети период успяха да увеличат преднината си до 8 точки и до финалната сирена не допуснаха обрат.

За националите до 16 години предстои участие на Европейското първенство, Дивизия Б, което ще се проведе от 6 до 15 август в в Гевгели и Скопие (Република Северна Македония).

Селекцията ни е в Група C на турнира, където ще играе срещу Швеция, Норвегия, Финландия, Босна и Херцеговина и Люксембург.

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