Разкриха причината за гафа на Маями Хийт с ЛеБрон Джеймс

Причината за случайното насрочване на пресконференция за представянето на Леброн Джеймс от страна на Маями Хийт беше разкрита. Припомняме, че служител на Маями Хийт по погрешка публикува излъчване на живо за пресконференция на ЛеБрон Джеймс, докато е подготвял съдържание преди да излезе в отпуск. В крайна сметка обаче Джеймс подписа с Филаделфия 76ърс.

Fans discover the Miami Heat posted a scheduled live stream titled “LeBron James Introductory Press Conference” slated for July 27th on YouTube.



It was quickly deleted…



Miami has since responded saying it was a mistake from their social media team — in preparation for a… pic.twitter.com/uck520KIv7 — Legion Hoops (@LegionHoops) July 22, 2026

Според журналистката от ESPN Рамона Шелбърн, отговорният служител на Хийт се е готвел да излезе в отпуск и се е опитвал да свърши предварително работа, която би могла да възникне, ако Джеймс избере да се завърне в Маями.

Решението на ЛеБрон да подпише със Сиксърс ще генерира ръст от поне 250 милиона долара в местната икономика

"Източници съобщиха на ESPN, че служителят е имал планиран отпуск за тази седмица и се е опитвал да изпревари работата, която би се появила, ако Джеймс наистина избере Хийт", съобщи Шелбърн.

Твърди се, че обяснението е развеселило дългогодишния агент на Джеймс - Рич Пол, както и малката група хора, на които четирикратният шампион на НБА се е доверявал по време на процеса на вземане на решение.

Агентът на ЛеБрон Джеймс разкри какво е накарало клиента му да подпише с Филаделфия

Объркването започна, когато в официалния канал на Хийт в YouTube за кратко се появи излъчване на живо, озаглавено "Встъпителна пресконференция на ЛеБрон Джеймс".

Ефектът "ЛеБрон": Цените на билетите на Филаделфия полетяха

Пресконференцията беше насрочена за 27 юли, което накара феновете да повярват, че Маями случайно е разкрил дестинацията на Джеймс, преди той да обяви решението си.

Линкът беше бързо премахнат, след като екранни снимки започнаха да се разпространяват в социалните мрежи.

Гаф в YouTube постави ЛеБрон Джеймс в центъра на нови трансферни слухове

Насроченото събитие обаче не се е основавало на вътрешна информация, че ЛеБрон е избрал Маями.

Вместо това служителят е създавал материали предварително, за да може организацията да бъде подготвена, ако Джеймс подпише с Хийт.

Леброн Джеймс избра Филаделфия, подписва за 2 години

Впоследствие говорител на отбора потвърди, че излъчването на живо е било публикувано по погрешка, докато отделът за социални медии на Маями се е подготвял за тази възможност.

Чарлз Баркли: Ако ЛеБрон спечели още две поредни титли, ще го призная за най-великия

Преждевременното качване в крайна сметка се оказа безсмислено, тъй като Джеймс обяви, че ще подпише с Филаделфия 76ърс за своя рекорден 24-и сезон в НБА.

Доналд Тръмп: Леброн Джеймс може би е расист, след като не ме харесва

41-годишният играч избра Филаделфия пред други заинтересовани отбори, включително Маями, Кливланд и Голдън Стейт, в преследването на пета шампионска титла в НБА.

Кендрик Пъркинс: ЛеБрон Джеймс все още е Топ 10 играч в НБА

ЛеБрон определи този ход като своето "последно решение" и заяви, че приоритетът му е да се бори за още една титла, а не да максимизира заплатата си.

Така Маями, от отбор, който изглеждаше, че случайно е издал завръщането на Джеймс, се превърна в свидетел на това как той започва последната глава от кариерата си при съперник от Източната конференция.

Добави Sportal.bg като предпочитан източник в Google