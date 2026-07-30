Бостън е обмислял привличането на ЛеБрон Джеймс

Ръководството на Бостън Селтикс е проявявало интерес към суперзвездата ЛеБрон Джеймс.

Според информация на Дейв Макменамън от ESPN, клубът е проучвал възможността да подпише с четирикратния шампион на лигата, докато той е бил свободен агент. Въпреки това, Бостън така и не се е наредил сред основните кандидати за подписа на играча.

Агентът на Джеймс, Рич Пол, разкри, че по време на търсенето на нов отбор е обсъждал потенциално сътрудничество с представители на 27 клуба от НБА. С напредването на преговорите обаче кръгът от претенденти постепенно се е стеснил до пет отбора: Филаделфия, Кливланд, Маями, Голдън Стейт и Минесота.

В крайна сметка Джеймс избра да се присъедини към Филаделфия, един от основните съперници на Бостън в Източната конференция.

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Снимки: Gettyimages