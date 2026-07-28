ЛеБрон Джеймс близо до още един велик рекорд

ЛеБрон Джеймс е само на 27 победи от това да изпревари Карийм Абдул-Джабар за най-много победи в редовния сезон в историята на НБА

ЛеБрон Джеймс може да добави още едно историческо постижение към своята визитка още през първия си сезон с новия си тим Филаделфия 76ърс.

Репортерът на НБА Еван Сайдъри отбеляза, че Джеймс влиза в кампания 2026/27 само на 27 победи от това да надмине Карйим Абдул-Джабар за най-много спечелени срещи в редовния сезон, постигнати от играч в историята на лигата.

LeBron James will pass Kareem Abdul-Jabbar for the NBA’s all-time regular season wins record as a member of the Sixers.



LeBron is only 27 victories away from passing Kareem:



Abdul-Jabbar: 1,074

LeBron: 1,048 pic.twitter.com/JZxm8U1Rhh — Evan Sidery (@esidery) July 28, 2026

В момента шесткратният шампион на НБА Абдул-Джабар държи рекорда с 1074 победи в кариерата си в редовния сезон, докато Джеймс е натрупал 1048.

Още 26 победи ще позволят на Джеймс да изравни шесткратния шампион на НБА, а 27-ата му победа за сезона ще го изведе еднолично на първо място.

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Джеймс вече е водещият реализатор на НБА за всички времена и държи няколко рекорда за дълголетие, след като прекара повече от две десетилетия в лигата.

Сега той ще има възможността да надмине Абдул-Джабар в още една основна статистическа категория, докато започва последната глава от кариерата си във Филаделфия.

41-годишният играч се присъедини към 76ърс, след като прекрати осемгодишния си престой в Лос Анджелис Лейкърс, подписвайки договор за два сезона преди рекордната си 24-а кампания в НБА.

Джеймс ще играе заедно с Джоел Ембийд, Тайрийз Макси и Джейлън Браун, докато Филаделфия се стреми да се бори за върха в Източната конференция и лигата.

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Снимки: Gettyimages