Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Sportal.bg
  2. Баскетбол
  3. ЛеБрон Джеймс близо до още един велик рекорд

ЛеБрон Джеймс близо до още един велик рекорд

  • 28 юли 2026 | 16:55
  • 480
  • 0
ЛеБрон Джеймс близо до още един велик рекорд

ЛеБрон Джеймс е само на 27 победи от това да изпревари Карийм Абдул-Джабар за най-много победи в редовния сезон в историята на НБА

ЛеБрон Джеймс може да добави още едно историческо постижение към своята визитка още през първия си сезон с новия си тим Филаделфия 76ърс.

Репортерът на НБА Еван Сайдъри отбеляза, че Джеймс влиза в кампания 2026/27 само на 27 победи от това да надмине Карйим Абдул-Джабар за най-много спечелени срещи в редовния сезон, постигнати от играч в историята на лигата.

В момента шесткратният шампион на НБА Абдул-Джабар държи рекорда с 1074 победи в кариерата си в редовния сезон, докато Джеймс е натрупал 1048.

Още 26 победи ще позволят на Джеймс да изравни шесткратния шампион на НБА, а 27-ата му победа за сезона ще го изведе еднолично на първо място.

Най-малко 18 студенти ще са с по-големи заплати от ЛеБрон Джеймс през следващия сезон
Най-малко 18 студенти ще са с по-големи заплати от ЛеБрон Джеймс през следващия сезон

Джеймс вече е водещият реализатор на НБА за всички времена и държи няколко рекорда за дълголетие, след като прекара повече от две десетилетия в лигата.

Сега той ще има възможността да надмине Абдул-Джабар в още една основна статистическа категория, докато започва последната глава от кариерата си във Филаделфия.

41-годишният играч се присъедини към 76ърс, след като прекрати осемгодишния си престой в Лос Анджелис Лейкърс, подписвайки договор за два сезона преди рекордната си 24-а кампания в НБА.

Джеймс ще играе заедно с Джоел Ембийд, Тайрийз Макси и Джейлън Браун, докато Филаделфия се стреми да се бори за върха в Източната конференция и лигата.

Google icon Добави Sportal.bg като предпочитан източник в Google
Следвай ни:
facebook instagram whatsapp viber tiktok google-news

Снимки: Gettyimages

Още от Баскетбол

Виртус Болоня взе гард, изявявал се в НБА

Виртус Болоня взе гард, изявявал се в НБА

  • 28 юли 2026 | 16:27
  • 589
  • 0
Партизан подписа с американско тежко крило

Партизан подписа с американско тежко крило

  • 28 юли 2026 | 15:52
  • 407
  • 0
Бира, деца и шампанско: Нов триумф за Йокич на състезание с коне

Бира, деца и шампанско: Нов триумф за Йокич на състезание с коне

  • 28 юли 2026 | 15:01
  • 1255
  • 0
Звезда от НБА доведе кучето си на тренировка

Звезда от НБА доведе кучето си на тренировка

  • 28 юли 2026 | 14:28
  • 791
  • 0
Уили Ернангомес смени Барса с Уникаха

Уили Ернангомес смени Барса с Уникаха

  • 28 юли 2026 | 12:48
  • 557
  • 0
Берое се подсили с националка

Берое се подсили с националка

  • 28 юли 2026 | 12:25
  • 696
  • 1
Виж всички

Водещи Новини

Добър или лош - няма значение! Измъкнете отбора, когато е в дупка! 3-4 хиляди са нищо за мащабите на ЦСКА

Добър или лош - няма значение! Измъкнете отбора, когато е в дупка! 3-4 хиляди са нищо за мащабите на ЦСКА

  • 28 юли 2026 | 17:04
  • 16361
  • 86
11-те на Добруджа и Пирин

11-те на Добруджа и Пирин

  • 28 юли 2026 | 17:45
  • 2034
  • 0
Очертаха терена на "Армията"

Очертаха терена на "Армията"

  • 28 юли 2026 | 16:12
  • 19665
  • 57
ЦСКА продаде Фаетон

ЦСКА продаде Фаетон

  • 28 юли 2026 | 13:21
  • 30492
  • 33
Последни три срещи от първия кръг на Втора лига

Последни три срещи от първия кръг на Втора лига

  • 28 юли 2026 | 17:00
  • 45480
  • 23
Манчини официално се завръща начело на Италия, друга голяма фигура замества Малдини

Манчини официално се завръща начело на Италия, друга голяма фигура замества Малдини

  • 28 юли 2026 | 16:39
  • 7198
  • 5