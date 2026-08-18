Септември започна сезона с категорична победа над Пирин при U16

Септември победи Пирин с 4:0 в двубой от първия кръг на Елитната юношеска група до 16 години. Срещата се игра на терена на 57-о училище в София.

Домакините поведоха още в четвъртата минута, когато Давид Георгиев откри резултата. В 30-ата минута Тервел Караиванов удвои аванса на столичани и Септември се оттегли на почивката с преднина от 2:0.

През по-голямата част от второто полувреме нови попадения не паднаха, но домакините стигнаха до още два гола в добавеното време.

Деян Руменов направи резултата 3:0 в 90-ата минута, а само минута по-късно Давид Георгиев се разписа за втори път и оформи крайното 4:0.

Така Септември започна новия сезон с убедителна победа, четири отбелязани попадения и чиста мрежа.

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