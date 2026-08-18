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Национал с победа над Етър, въпреки че игра с човек по-малко

  • 18 авг 2026 | 16:42
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Национал с победа над Етър, въпреки че игра с човек по-малко

Национал победи Етър с 3:1 в двубой от първия кръг на Елитната юношеска група до 16 години. Срещата се игра на изкуствения терен на НСА в София.

Домакините започнаха силно и поведоха още в седмата минута, когато Людмил Гьонелиев се разписа за 1:0. Етър успя да изравни в 35-ата минута чрез Пресиян Николаев и двата отбора се оттеглиха на почивката при равен резултат.

В 55-ата минута Национал остана с човек по-малко, след като Мартин Георгиев получи директен червен картон. Въпреки численото си неравенство столичани успяха да стигнат до успеха с два късни гола.

В 78-ата минута Калоян Полимеров върна преднината на домакините, а шест минути по-късно Стефан Йорданов оформи крайното 3:1.

Така Национал започна новия сезон с три точки, демонстрирайки характер и ефективност в заключителните минути на двубоя.

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