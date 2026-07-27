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Левски подписа с вкарал 66 гола за юношите на клуба

  • 27 юли 2026 | 14:52
  • 2022
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Левски подписа с вкарал 66 гола за юношите на клуба

Юношата на Левски Андрей Нешев подписа професионален договор с родния си клуб. Контрактът е за срок от три години, съобщиха "сините".

Андрей Нешев е роден на 17 април 2009 година. Той е част от Академия „Левски“ от 2021 година. Записва 139 мача и вкарва 66 гола за отборите в Столичното първенство (U14), Елитните юношески групи до 15, до 16 и до 17 години и за Купа БФС. През настоящия сезон нападателят ще бъде част и от втория отбор на клуба в Югозападна Трета лига.

През сезон 2024/25 г. спечели със съотборниците си титлата в Елитната юношеска група до 17 години. През сезон 2021/22 г. печели и титлата в Столичното първенство със „сините“. Част от идеалния отбор на Елитната юношеска група до 17 години за сезон 2025/26 година.

"ПФК „Левски“ пожелава на Андрей Нешев много победи, голове и щастливи мигове с фланелката на любимия клуб", гласи още публкацията на клуба.

снимка: levski.bg

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