Славия надви Ботев Пловдив в голово шоу при U16

Славия победи Ботев Пловдив с 5:3 в атрактивен двубой от първия кръг на Елитната юношеска група до 16 години. Срещата се игра на изкуствения терен Стоян Коцев - Кано до стадион „Славия“ в София.

Домакините поведоха в 19-ата минута чрез Антоан Петров, който само пет минути по-късно отбеляза отново и удвои аванса на „белите“. Ботев се върна в срещата в 38-ата минута с попадение на Теодор Матев и почивката дойде при резултат 2:1.

След подновяването на играта Славия отново взе инициативата. Тома Антов се разписа в 55-ата минута, а в 63-тата Мартин Станкев покачи на 4:1.

„Канарчетата“ не се отказаха и четири минути по-късно Румен Шурелов намали изоставането им. В 76-ата минута обаче Тома Антов отбеляза втория си гол в двубоя и направи резултата 5:2.

Крайното 5:3 оформи Александър Георгиев в 87-ата минута. Така Славия започна сезона с три точки след зрелищен мач, предложил осем попадения.

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