Христос Шелис пред Sportal.bg: Трудни сме за побеждаванe, но ЦСКА е много добър, и ние имаме "луди" фенове като тях

Слушай на живо: ОФИ Крит - ЦСКА

Бившият футболист на Левски Христос Шелис откликна на поканата на Sportal.bg и отговори на нашите въпроси преди първия мач от плейофите на Лига Европа, където неговият ОФИ (Крит) ще се изправи срещу ЦСКА. Срещата е на 20 август (четвъртък) в Гърция, а кипърският национал не спести нищо за очакванията си, феновете и разговорите с Аарон Исека за българските грандове Левски и ЦСКА.

- Какво е чувството да спечелиш Суперкупата, надделявайки над шампиона на Гърция?

- Чувството е невероятно. Начинът, по който спечелихме мача и за мен лично моят дебют беше наистина много добър.



- Игра цял мач във финала с АЕК, а ОФИ взе Купата и Суперкупата на Гърция, справяйки се с местните грандове, включително шампиона АЕК? Как го направихте?

- Ако трябва да бъда честен, за Купата на Гърция не мога да говоря много, защото не бях все още тук. Суперкупата беше отлично преживяване. Работихме много здраво на подготовката, за да бъдем готови и да спечелим трофея особено срещу топ отбор като АЕК. Много сме щастливи и се надяваме на още успехи в бъдеще.



- Има български футболист в АЕК - Мартин Георгиев. Какво мислиш за него?

- Честно казано не съм го гледал много и не мога да говоря за други играчи и отбори. Фокусирам се върху моя отбор и това е ОФИ.

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- Преди играеше в Левски, сега Левски се изправя срещу АЕК. Можеш ли дадеш някакъв съвет на “сините” как да спечелят мачовете с АЕК?

- Трудно ми е да кажа, не мога да говоря за други отбори. Като професионален футболист, искам да се фокусирам върху моя отбор.



- Мнението в България е, че сте труден за преодоляване турнирен боец. Така ли е?

- Бих добавил, че ние сме трудни за побеждаване на всякакво ниво, не само в турнирни мачове. Ние сме отбор, който работи много здраво на терена и даваме всичко от себе си. Не само на европейска сцена, но и в шампионата.



- Колко труден ще бъде първият мач в Гърция?

- Ще бъде труден, но и хубав мач. Със сигурност феновете и на двата отбора ще гледат с интерес. Искаме да демонстрираме добра игра и да покажем на привържениците ни какво можем на европейска сцена.



- Какво си помисли, когато жребият отреди твоят ОФИ да срещне ЦСКА в плейофите на Лига Европа?

- Не сме се фокусирали върху жребия толкова много, а по-скоро върху това как да запазим доброто си ниво. Да тренираме добре и да бъдем готови да се изправим срещу всеки отбор, независимо дали в Гръция, или в международен план. Знам, че ЦСКА е много добър отбор с отлични играчи и искаме да бъдем възможно най-подготовени, за да се изправим срещу тях.

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- Говорите ли си с Аарон Исека за Левски и ЦСКА, защото в момента е много интересно за българските фенове как двата български гранда ще играят срещу гръцки отбори с познати имена в тях?

- Не сме говорили много за България специално с Аарон. Имаме много добри моменти тук в ОФИ, така че се концентрираме повече около мачовете на нашия отбор в момента.



- Гледа ли мачовете на ЦСКА срещу Карабах и Макаби (Тел Авив), какво е мнението ти за тези мачове?

- Не успях да гледам целите мачове на ЦСКА с Карабах и Макаби, тъй като се готвехме за Суперкупата и не сме имали много време да седнем и да наблюдаваме срещите. Сега със сигурност в идните дни ще направим анализи и вече ще се фокусираме върху мачовете с ЦСКА.



- Коя е голямата разлика между ЦСКА и твоят отбор ОФИ?

- Иска ми се да ти кажа, но мисля, че няма да разкриваме картите си. Няма да дискутираме тези неща.

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- Каза ли на твоите съотборници за “горещата” атмосфера, “лудите” фенове на ЦСКА и какво ги очаква в София?

- Да, споменавали сме го, но ние също имаме "луди" фенове. Ще бъде интересно да се играе в тези мачове, независимо у дома или при гостуването. Ще бъде приятно за феновете ни да изпитат тази атмосфера. Бих казал, че вече нямам търпение.



- Какви са очакванията ти за втория мач в България?

- Гледаме стъпка по стъпка и мач за мач. Знаем силните и слабите страни на ЦСКА, както и те знаят нашите. Така, че ще дадем всичко от себе си и ще се опитаме да направим феновете щастливи.

- Мислиш ли, че феновете на ОФИ ще дойдат в България, за да ви подкрепят? Какво се говори на Крит за мачовете с ЦСКА?

- Надявам се, че феновете ще бъдат до нас и на гостуването. Вярвам, че ще дойдат, защото те са наистина много страстни и ни подкрепят във всяко кътче на Гърция. Сега, когато имаме и европейски мачове със сигурност ще бъдат с нас.



- Вярваш ли 100%, че ОФИ ще продължи в Лига Европа?

- Нека да видим. Може да сме фаворити или аутсайдери, но накрая здравата работа ще покаже резултата. Ако заслужаваме да сме напред, ще бъдем.

Снимка: ОФИ - Инстаграм

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