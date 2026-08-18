На живо: шествието на Левски тръгна за битката с АЕК

Слушай на живо: Левски - АЕК

Привържениците на Левски стартират своето шествие преди мача с АЕК от Шампионската лига. Феновете се събраха на бул. "Тодор Александров" №23, а малко след 19:45 тръгна към стадиона.

Левски ще подобри с разлика рекорда по посещаемост от началото на сезона

Двубоят с шампиона на Гърция е тази вечер от 22:00 часа на "Васил Левски". Очаква се над 39 000 зрители да подкрепят футболистите на Хулио Веласкес в един от най-важни мачове за Левски през този век.

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