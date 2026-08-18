ЦСКА 1948 надви Левски в столичното дерби при U16

ЦСКА 1948 победи Левски с 1:0 в двубой от първия кръг на Елитната юношеска група до 16 години. Срещата се игра на изкуствения терен на Академията на „червените“ в София.

Единственото попадение в мача падна в 34-тата минута. Точен за домакините бе Красимир Илчев, който осигури преднина на своя отбор.

В добавеното време на първата част Левски остана с човек по-малко, след като Ландон Даниел Йескас получи директен червен картон.

През второто полувреме нови голове не паднаха. ЦСКА 1948 запази минималния си аванс до последния съдийски сигнал и започна новия сезон с победа и чиста мрежа.

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