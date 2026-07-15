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Тежък удар за Левски от УЕФА

  • 15 юли 2026 | 16:22
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Левски ще е без своите фенове при гостуването на Университатя (Крайова) в сблъсъка между двата тима от втория квалификационен кръг на Шампионска лига, стана ясно след днешното заседание на Апелативната комисия към УЕФА. Двубоят ще се играе на 28 юли.

Освен това “сините” са глобени с 15 000 евро и получават допълнителна забрана от още една среща да имат своя агитка при гостуване, но тя е "условна" и с изпитателен срок от две години. Т.е. ще влезе в сила при ново провинение на запалянковците през следващите 24 месеца.

УЕФА налага горепосочените наказания на българския шампион заради расистко и/или дискриминационно поведение на неговите фенове по време на двубоя срещу Борац в Баня Лука, който се игра на 7 юли 2026 година и завърши 1:1.

По правилник Университатя трябваше да отпусне минимум 5% от капацитета на стадиона за привърженици на Левски. Това значи, че "сините" щяха да получат подкрепа от над 1500 свои фенове, тъй като съоръжението в Крайова е с 30 983 седящи места.

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