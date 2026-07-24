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Дадоха коефициент на Левски да спечели ШЛ, “сините” са с по-добри шансове от доста отбори

  • 24 юли 2026 | 13:22
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Левски е с коефициент 500.00 да спечели Шампионска лига, показва справка сред букмейкърски къщи. За разлика от “сините”, съперникът им във втория квалификационен кръг на ШЛ - Университатя (Крайова), не фигурира сред тимовете с шанс да спечелят най-комерсиалния европейски клубен турнир.

Припомняме, че ако българският първенец отстрани румънците, ще играе с победителя от двойката Омония Никозия - Кайрат в третия квалификационен кръг на ШЛ. Кипърският първенец е с коефициент 1000.00 за триумф в надпреварата, а казахстанците, по подобие на Университатя, не фигурират в този залог.

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