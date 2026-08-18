Гуардиола в нов документален филм за Ман Сити: Разведох се заради вас и ми се отплащате така?

Бившият мениджър на английския футболен клуб Манчестър Сити - Пеп Гуардиола, се е скарал с капитана си и почти се разплакал, докато критикува играчите си по време на най-трудния си период начело на тима, показва новият документален сериал на Amazon Prime, наречен A Beautiful Obsession ("Красива обсебеност"). Испанецът се оттегли от треньорския пост на "гражданите" в края на миналия сезон след 20 трофея за период от 10 години на стадион "Етихад". Със Сити той спечели шест титли от Висшата лига, три пъти Купата на Футболната асоциация, пет трофея от Купата на лигата, както и Шампионската лига през 2023 година, а в това време беше избран за най-добър треньор в Англия пет пъти.

‘A Beautiful Obsession’, released on @PrimeVideo in the UK & Ireland on Wednesday, features several candid moments, including:



▪️ Voice notes between board members

▪️ Kevin De Bruyne in tears at the prospect of leaving #ManCity

▪️ Insight into background checks made on Rayan… — City Xtra (@City_Xtra) August 17, 2026

Един от най-тежките моменти за Гуардиола дойде през есента на 2024 година, когато отборът му загуби девет пъти и спечели само един път в серия от 13 срещи. Тогава специалистът показа знаци на отчаяние, най-вече когато се появи с драскотини по лицето си след равенството 3:3 с нидерландския Фейенорд в мач от Шампионската лига, в който Сити водеше с 3:0 до 75-ата минута. В един момент Пеп Гуардиола се скарва в съблекалнята с тогавашния капитан Кайл Уокър, който е почувствал, че е обвинен несправедливо за провалите на отбора. "Винаги казваш името ми на всяко събрание. Всеки път е моето име... Някак намесваш моето име", оплака се Уокър след загуба от Ливърпул, на което Гуардиола отговаря, че англичанинът приема проблема твърде лично.

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Друг момент на отчаяние дойде през ноември 2025 година след загубата като домакин с 0:2 срещу Байер Леверкузен в Шампионската лига, след която Пеп Гуардиола заплаши, че може да напусне отбора. "Тази липса на кураж, страст, любов и желание за победа е недопустима. Аз работя за вас. Оставих живота си, разведох се, семейството ми е далеч и всичко всичко това за вас. А вие как се отплащате? С това ужасяващо представяне. Това е срамота. Наистина съм изморен. Когато видя, че съм изтощен и изцеден, искам да напусна", заяви тогава испанецът.

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В ежегодното си интервю за Манчестър Сити през юни, председателят на клуба Халдун Ал Мубарак обясни, че Гуардиола е заплашвал, че може да напусне поне сто пъти, но след мача срещу Леверкузен наистина е изглеждало възможно. Документалната поредица, която има четири епизода и покрива последните два сезона на испанския специалист в "синята" половина на Манчестър, също включва кадри от дискусии за трансферната политика на отбора, както и разочарованието на дългогодишната звезда на отбора Кевин Де Бройне, след като разбира, че договорът му няма да бъде подновен.

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Снимки: Gettyimages