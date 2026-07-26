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Левски разясни как ще се процедира за реванша - Веласкес говори в България

  • 26 юли 2026 | 16:18
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Пресконференцията на старши треньора на Левски Хулио Веласкес преди реванша от 2-ия кръг на UEFA Champions League срещу Университатя (Крайова) ще се проведе в 16:00 часа в понеделник, 27 юли в залата за пресконференции в Сектор „В“ на стадион „Георги Аспарухов“.

Тренировката на представителния отбор в понеделник, 27 юли започва в 11:00 часа. Тя ще се проведе на стадион „Георги Аспарухов“ и ще бъде закрита за привърженици и представители на медиите.

Представителния отбор на ПФК „Левски“ ще отпътува с чартърен полет за Крайова, Румъния във вторник, 28 юли. Делегацията на „сините“ ще бъде на Терминал 2 на летище „Васил Левски“ в 9:45 часа.

Официалната тренировка на отбора на стадион „Йон Облеменко“ в Крайова във вторник, 28 юли стартира в 19:00 часа и ще бъде открита за представителите на медиите в първите 15 минути.

Тренировката на домакините стартира в 10:00 часа и ще се проведе на „Ilie Balaci Sports Complex“. Заниманието ще бъде открито за представителите на медиите в първите 15 минути. Пресконференцията на старши треньора на „Университатя“ Филипе Коелю ще се проведе в 19:30 часа във вторник, 28 юли на стадион „Йон Облеменко“.

Реваншът от 2-ия квалификационен кръг на UEFA Champions League срещу „Университатя“ е в сряда, 29 юли от 20:30 часа на стадион „Йон Облеменко“ в Крайова.

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