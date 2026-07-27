Сержиньо: Усетих колко голям клуб е Левски

Едно от новите попълнения на Левски - Сержиньо, говори днес пред медиите преди срещата реванш от втория квалификационен кръг на ШЛ срещу Университатя (Крайова). Халфът се превърна в герой за "сините" с попадението с при победата с 2:1 над Локомотив (София) през уикенда.

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"Адаптацията се случва по най-добрия начин. Всички в отбора много улесниха адаптацията ми. Всички се стараят да ми вдъхват увереност и това ми помага да се справям по най-добрия начин. Това ми помогна да вкарам този важен гол и да донесапобедата.

Испанци, португалци, бразилци… това определено помага. Колективът е много сплотен и всички правят възможна адаптацията по най-бързия начин.

Усетих колко голям клуб е Левски и привържениците. Това са двете неща, които ме впечатлиха първоначално.

Най-важна е отборната победа. Независимо дали с асистенция или гол, да помогна на отбора", каза Сержиньо.

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Снимки: Борислав Цветанов