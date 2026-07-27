Популярни
»
Вход / Регистрирай се

Гледай на живо

Очаквайте в 18:00: Александър Александров разкрива плана на ЦСКА 1948 за реванша срещу Спартак (Търнава)
  1. Sportal.bg
  2. Левски
  3. Сержиньо: Усетих колко голям клуб е Левски

Сержиньо: Усетих колко голям клуб е Левски

  • 27 юли 2026 | 16:38
  • 2772
  • 3

Едно от новите попълнения на Левски - Сержиньо, говори днес пред медиите преди срещата реванш от втория квалификационен кръг на ШЛ срещу Университатя (Крайова). Халфът се превърна в герой за "сините" с попадението с при победата с 2:1 над Локомотив (София) през уикенда.

Веласкес с предупреждение към Левски: Не се подвеждайте!
Веласкес с предупреждение към Левски: Не се подвеждайте!

"Адаптацията се случва по най-добрия начин. Всички в отбора много улесниха адаптацията ми. Всички се стараят да ми вдъхват увереност и това ми помага да се справям по най-добрия начин. Това ми помогна да вкарам този важен гол и да донесапобедата.

Испанци, португалци, бразилци… това определено помага. Колективът е много сплотен и всички правят възможна адаптацията по най-бързия начин.

Усетих колко голям клуб е Левски и привържениците. Това са двете неща, които ме впечатлиха първоначално.

Най-важна е отборната победа. Независимо дали с асистенция или гол, да помогна на отбора", каза Сержиньо.

Google icon Добави Sportal.bg като предпочитан източник в Google
Следвай ни:
facebook instagram whatsapp viber tiktok google-news

Снимки: Борислав Цветанов

Още от БГ Футбол

Веласкес с предупреждение към Левски: Не се подвеждайте!

Веласкес с предупреждение към Левски: Не се подвеждайте!

  • 27 юли 2026 | 16:18
  • 13484
  • 25
Бивш изпълнителен директор на ЦСКА: Срещу Карабах трябва да се гони победа в редовното време

Бивш изпълнителен директор на ЦСКА: Срещу Карабах трябва да се гони победа в редовното време

  • 27 юли 2026 | 15:59
  • 1153
  • 0
Крило не попадна в групата на ЦСКА за Ботев, Ето'о се завръща

Крило не попадна в групата на ЦСКА за Ботев, Ето'о се завръща

  • 27 юли 2026 | 15:01
  • 5027
  • 2
Левски подписа с вкарал 66 гола за юношите на клуба

Левски подписа с вкарал 66 гола за юношите на клуба

  • 27 юли 2026 | 14:52
  • 3397
  • 2
Лудогорец обяви програмата до мача с Апоел

Лудогорец обяви програмата до мача с Апоел

  • 27 юли 2026 | 14:02
  • 486
  • 0
България има първата си жена, която може да поеме тим от efbet Лига или националния тим-мъже

България има първата си жена, която може да поеме тим от efbet Лига или националния тим-мъже

  • 27 юли 2026 | 13:51
  • 3749
  • 2
Виж всички

Водещи Новини

Алвеша говори преди Спартак (Търнава) - гледайте на живо!

Алвеша говори преди Спартак (Търнава) - гледайте на живо!

  • 27 юли 2026 | 17:50
  • 482
  • 0
11-те на Дунав и Лудогорец, Петър Станич е титуляр за "орлите"

11-те на Дунав и Лудогорец, Петър Станич е титуляр за "орлите"

  • 27 юли 2026 | 17:50
  • 974
  • 0
Веласкес с предупреждение към Левски: Не се подвеждайте!

Веласкес с предупреждение към Левски: Не се подвеждайте!

  • 27 юли 2026 | 16:18
  • 13484
  • 25
Рокадите в ЦСКА са факт! Вальо Илиев стана шеф, а Бойко Величков зае друг пост

Рокадите в ЦСКА са факт! Вальо Илиев стана шеф, а Бойко Величков зае друг пост

  • 27 юли 2026 | 12:52
  • 26436
  • 113
Иванов обяви новия шеф на съдиите и обясни за Лудогорец, Левски и ЦСКА също няма да плащат при успех в Европа

Иванов обяви новия шеф на съдиите и обясни за Лудогорец, Левски и ЦСКА също няма да плащат при успех в Европа

  • 27 юли 2026 | 10:16
  • 25380
  • 61
Циркът в Италия е пълен: Пирло няма да бъде новият селекционер на "скуадра адзура"

Циркът в Италия е пълен: Пирло няма да бъде новият селекционер на "скуадра адзура"

  • 27 юли 2026 | 12:02
  • 16154
  • 30