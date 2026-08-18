Лудогорец победи Локомотив Пловдив на старта при U16

Лудогорец започна сезона в Елитната юношеска група до 16 години с победа с 3:1 над Локомотив Пловдив. Срещата от първия кръг се игра на базата „Гнездо на орли“ в Разград.

Домакините откриха резултата в 20-ата минута чрез Ник Георгиев. В първата минута на добавеното време на първата част Георги Славчов удвои преднината на разградчани и двата отбора се оттеглиха на почивката при 2:0.

Локомотив реагира веднага след подновяването на играта. В 47-ата минута Гюрел Мехмедали се разписа и намали изоставането на пловдивчани.

Лудогорец обаче възстанови аванса си от две попадения в 60-ата минута, когато точен бе Румен Джепков. До края нови голове не паднаха и „орлите“ се поздравиха с победа с 3:1 и първи три точки за сезона.

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