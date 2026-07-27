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ПСЖ постави космическа цена на Баркола

  • 27 юли 2026 | 10:05
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Привличането на крилото на Пари Сен Жермен Брадли Баркола ще излезе солено на всеки евентуален купувач, пишат медиите във Франция и Англия.

Баркола е взел решение относно бъдещето си в ПСЖ, Ливърпул най-вероятно ще се задейства скоро
Баркола е взел решение относно бъдещето си в ПСЖ, Ливърпул най-вероятно ще се задейства скоро

Както е известно, вчера стана ясно, че 23-годишният френски национал няма да поднови договора си с парижани и е доста вероятно да напусне през това лято, а Ливърпул изглежда клубът с най-голям интерес към футболиста.

ПСЖ обаче е поставил космическа цена за играча и ще иска близо 170 млн. евро за Баркола, твърдят RMC Sport, „Таймс“ и „Дейли Телеграф“.

Контрактът на френския талантлив играч изтича през 2028 г., така че победителят в последните две издания от Шампионската лига засега не е притиснат до стената да продава на ниска цена.

Така ръководството на ПСЖ е определило колосалната сума от 170 милиона евро или близо 145 млн. паунда. Това е цена, вдъхновена от скорошните трансфери на Морган Роджърс и Елиът Андерсън в Англия, която би превърнала Брадли Баркола в най-скъпо продадения играч в историята на клуба, обяснява още RMC Sport.

Сигурно е, че Ливърпул няма да иска да плати тази огромна сума и тепърва предстоят преговори между двата клуба. За сравнение само преди няколко месеца се смяташе, че Баркола би струвал 120 млн. евро. Случаят остава отворен и може да се превърне в една от основните саги на трансферния пазар.

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