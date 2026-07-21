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Мъжкият национален отбор на България по волейбол се завръща след участието си в Лигата на нациите
  1. Световно първенство
  2. Аржентина
  3. Кристиан Ромеро с емоционално изявление след загубения финал на Световното първенство

Кристиан Ромеро с емоционално изявление след загубения финал на Световното първенство

  • 21 юли 2026 | 13:56
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Кристиан Ромеро говори открито за „болката“, която изпитва след загубата на Аржентина на финала на Световното първенство, но настоява, че „едно нещо, което никога няма да ни липсва, е сърцето“.

Южноамериканците не успяха да защитят световната си титла, след като бяха надиграни в неделния финал от Испания, която отбеляза победния си гол в продълженията. Аржентина постигна няколко драматични победи по пътя към финала, но в крайна сметка не успя да стигне до трофея.

Отборът понесе сериозни критики за своя физически стил на игра и най-вече за грозните сцени, които се разиграха след последния съдийски сигнал. Леандро Паредес влезе в ръкопашни схватки с Ерик Гарсия и Гави.

Ромеро също попадна в заглавията, когато се качи да получи своя сребърен медал, но пренебрегна ръкостискането с американския президент Доналд Тръмп. Защитникът на Тотнъм публикува прочувствено изявление в социалните мрежи.

Той написа: „Този път не се получи. И повярвайте ми, боли. Боли много, защото никой не искаше да продължи да пише тази красива история повече от нас. Мечтаехме да донесем купата отново у дома, но не се случи.

Но ако има нещо, което никога няма да ни липсва, това е сърцето. Оставихме всичко на терена. Трябваше да се задоволим с второто място, но никога не спряхме да представяме Аржентина с гордостта и отдадеността, които тази фланелка заслужава. Каква гордост и късмет е да си част от това семейство, по дяволите.

Съжаляваме, че не можахме да ви донесем тази радост, която толкова искахме да ви подарим. Играем за вас, за всеки аржентинец, който ни подкрепяше от всяко кътче на света. Усещаме тази любов всеки ден.

Днес е време да се изправим отново. Да започнем отначало. Да работим по-усилено, да вярваме повече и да се подготвим, така че тази фланелка да се върне там, където ние самите я поставихме през последните години – на самия връх. Защото финалите не се подаряват, те се печелят, като стигнеш до тях. И тази група, и всеки, който дойде, ще продължи да се бори, обединена, със същата мечта, както винаги.“

Благодаря ви, че бяхте до нас. Благодаря ви, че вярвахте. Ще се изправим отново, защото това е Аржентина. Винаги заедно.“

Ромеро ще се завърне в Тотнъм, който инвестира огромни суми, след като си осигури оцеляването във Висшата лига, но бъдещето му в клуба от северен Лондон е поставяно под въпрос през последните месеци.

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Снимки: Gettyimages

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