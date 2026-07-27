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Съдията от финала на Мондиал 2026 прекрати впечатляващата си кариерата

  • 27 юли 2026 | 10:45
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Словенският футболен арбитър Славко Винчич, който ръководи финала на Световното първенство през 2026 г., сложи край на своята съдийска кариера. Новината беше официално съобщена от пресслужбата на футболния съюз на Словения.

Винчич, който е на 46 години, имаше честта да бъде главен рефер на най-важния мач в световния футбол – финала на Мондиала в Ню Джърси на 19 юли. В него Испания победи Аржентина с 1:0 след продължения, за да спечели титлата.

Словенецът се оттегля след впечатляваща кариера, в която е ръководил над 500 официални двубоя на клубно и международно ниво. Той получава статут на международен съдия на ФИФА през 2010 г.

Сред най-значимите моменти в кариерата му са и два европейски клубни финала. През 2022 г. той свири финала в Лига Европа между Айнтрахт (Франкфурт) и Рейнджърс, спечелен от германския тим след дузпи. Две години по-късно, през 2024 г., Винчич ръководи и финала в Шампионската лига, в който Реал Мадрид надделя с 2:0 над Борусия (Дортмунд).

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