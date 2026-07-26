Дани Олмо отново се заяде с аржентинците: Не съжаляват за постъпките си

Испанският национал Дани Олмо говори за първи път за инцидентите след края на финала на Световното първенство с играчите на Аржентина, които загубиха самообладание. След края на срещата футболистът на Атлетико Мадрид Нахуел Молина удари Родри, с което даде начало на безредиците по терена. Олмо опроверга думите на Роберто Аяла, който твърдеше, че реакцията му срещу Ерик Гарсия е била по-скоро бутане, а не юмрук и е била предизвикана от думи.

Ударът, който сложи началото на баталните сцени след вчерашния финал

"Някой, който оправдава удар с юмрук за изречени думи, със сигурност не съжалява за постъпката си. Не казват истината, защото не сме им казали нищо", каза футболистът а Барселона в интервю за вестник "Диари ди Тераса". "Мисля, че можем да бъдем горди от начина, по който играхме, начина, по който спечелихме и най-вече от поведението си. Футболът прави така, че ние трябва да сме пример за децата и новите поколения и това ни натоварва с огромна отговорност", добави Олмо. Той се опита да обясни и причините за успеха. Зад работата не стоят само физическите тренировки, има и невидими неща, които са много важни. Това са хранене, почивка, възстановяване, ментална подготовка, анализ на играта, навици", каза още световният шампион.

Олмо не осъди некоректното поведение на аржентинците: Важни са ценностите, които избираш да представляваш

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Снимки: Gettyimages