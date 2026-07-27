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Киеза се надява да получи шанс при Ираола да се докаже

  • 27 юли 2026 | 10:28
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Киеза се надява да получи шанс при Ираола да се докаже

Нападателят Федерико Киеза се надява да получи шанс да се докаже под ръководството на новия мениджър на Ливърпул - Андони Ираола, след като изигра само един мач като титуляр във Висшата лига за два сезона при предишния наставник Арне Слот. 28-годишният италианец се включи от резервната скамейка и отбеляза третото попадение при победата с 4:2 срещу Съндърланд като част от предсезонната подготовка на мърсисайдци, което беше и първи мач за Ираола начело.

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"Единственият разговор, който проведохме, беше за пресирането и тактиките. Така че не знам, трудно е да се каже. Всеки сезон е ново начало. Може би имаше твърде много такива, но не ми пука - опитвам се да давам всичко от себе си за този нов мениджър. През миналата кампания с Арне Слот също се опитвах да го правя. В момента съм щастлив тук в Ливърпул. Обичам клуба, феновете и всичко. Правя всичко възможно да получа шанс тук, а после ще видим. Единственото нещо, за което мисля, е Ливърпул", заяви Федерико Киеза, цитиран от "Скай Спортс".

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В предходните две кампании италианският нападател изигра 50 мача във всички турнири и отбеляза 5 гола за "червените", достигайки до титлата във Висшата лига през сезон 2024/25. През миналия месец се появиха спекулации, че Киеза може да се завърне в предишния си отбор - Ювентус, като той дори призна в интервю пред италианския вестник "Гадзета дело Спорт", че би искал отново да облече екипа на торинския гранд.

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Снимки: Gettyimages

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