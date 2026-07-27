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Дунав се завръща у дома с тежък тест срещу Лудогорец

  • 27 юли 2026 | 07:33
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Дунав (Русе) и Лудогорец се изправят един срещу друг в двубой от втория кръг на efbet Лига. Регионалното дерби на градския стадион в Русе е от 19:00 часа и ще бъде ръководено от Георги Давидов.

Новакът в елита започна новия сезон със загуба от шампиона Левски, но остави добри впечатления. Сега възпитаниците на Емануел Луканов са амбицирани при завръщането си на своя стадион да запишат положителен резултат пред родна публика. От лагера на домакините са подготвили и специални изненади за своите фенове.

Дунав със специални изненади за своите фенове за мача с Лудогорец
Дунав със специални изненади за своите фенове за мача с Лудогорец

Лудогорец от своя страна стартира първенството с минимален успех срещу Локомотив (Пловдив) в Разград. По-рано през седмицата „орлите“ изиграха и първия си двубой от Евротурнирите през този сезон. Лудогорец допусна тежка загуба в Унгария от Апоел (Тел Авив) и задачата им за продължаване напред в Лига на конференциите става доста трудна.

„Драконите“ нямат сериозни кадрови проблеми преди двубоя, като единствено под въпрос е вратарят Георги Китанов, който в двубоя срещу Левски беше сменен принудително заради контузия. Очаквания обаче са той да бъде част от групата на тима.

Китанов за контузията: Надявам се да не е нищо сериозно
Китанов за контузията: Надявам се да не е нищо сериозно

Лудогорец от своя страна отново няма да може да разчита на новите си попълнения за двубоя. Под въпрос за срещата е Дерой Дуарте, който получи допълнителна почивка след Световното, а трайно контузени са Ерик Маркус и Кайо Видал.

Последният официален мач между двата отбора от първенството е през 2020 година, когато Лудогорец побеждава с убедителното 5:1 Дунав. Русенци имат само една победа срещу съперника си в мачове от шампионата.

Дунав (Русе)Лудогорец

Начало: 19:00
Съдия: Георги Давидов
Стадион: „Градския стадион“, Русе

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