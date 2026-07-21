Хиляди посрещнаха националния отбор на Аржентина въпреки загубата във финала

След поражението на финала на Световното първенство през 2026 г. престоят на националния отбор на Аржентина в Съединените щати приключи. Няколко часа след мача срещу Испания отборът потегли от Ню Йорк за Буенос Айрес и кацна на летище „Министро Пистарини“ в Есейса около 18:30 ч. местно време.

Не всички футболисти обаче пристигнаха със самолета. Десет от тях се отправиха директно към страните, в които живеят, за да се присъединят към клубовете си или да се насладят на няколко почивни дни. Останалите бяха посрещнати на пистата от Гренадирския полк под звуците на песента „Мучачос“, а след това и от хиляди фенове в околностите на базата.

Simply 𝐀𝐫𝐠𝐞𝐧𝐭𝐢𝐧𝐚, don’t try to understand it ❤️🇦🇷 pic.twitter.com/DAjDW3yxgX — Selección Argentina in English (@AFASeleccionEN) July 21, 2026

Ескортирана от мащабна полицейска операция, делегацията на аржентинския национален отбор се придвижи до тренировъчния комплекс „Лионел Андрес Меси“ с открит автобус, поздравявайки привържениците, които се бяха събрали, за да изразят своята благодарност с песни и знамена.

Въпреки че не беше предвидено специално празненство, хиляди хора се събраха в районите около тренировъчния център, за да посрещнат топло отбора, който отново представи страната с гордост, макар и да не успя да защити световната си титла.

„Всеки футболист усети тази подкрепа на терена и всеки член на делегацията изпита гордост да представлява народ, който никога не спря да вярва и да подкрепя. Крайният резултат не беше достатъчен, за да изпълним мечтата за втора поредна титла, но затвърди връзка, която надхвърля всеки резултат“, благодариха от Аржентинската футболна асоциация (АФА) в официално изявление.

Шестнадесет футболисти кацнаха със самолета и пристигнаха в Буенос Айрес. Други десет играчи не се завърнаха в страната, тъй като останаха в САЩ, където играят (като Меси и Де Пол), или отпътуваха директно за Европа.

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