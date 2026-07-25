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  3. Ето как Тръмп реагира на шапката на Феран Торес с надпис "Маке Spain Great Again"

Ето как Тръмп реагира на шапката на Феран Торес с надпис "Маке Spain Great Again"

  • 25 юли 2026 | 19:27
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Американският президент Доналд Тръмп бе помолен от репортер да коментира шапката на испанския национал Феран Торес. Както е известно, авторът на победния гол за "Ла Роха" на финала срещу Аржентина, носеше червена шапка с надпис "Make Spain Great Again" на шампионския парад по улиците на Мадрид - явна препратка към може би най-известния политически слоган на политика.

От Белия дом реагираха на шапката на Феран Торес и закачката с Тръмп
От Белия дом реагираха на шапката на Феран Торес и закачката с Тръмп

По този повод Тръмп каза: "Той е страхотен играч и носеше, по същество, шапка „Направи Америка отново велика“. Беше хубав жест и мисля, че го направи с много добро намерение. Оценяваме го“.

Шапката, носена от Феран Торес, е адаптация на емблематичния политически лозунг на Доналд Тръмп „Make America Great Again“ (б.ред. - „Да направим Америка отново велика“ или съкратено MAGA), който президентът популяризира по време на предизборните си кампании и който често се появява на характерните му червени шапки.

Това действие на играча на Барселона бе забелязано и коментирано преди няколко дни и от официалния профил на Белия дом. Макар и самият Феран да не е коментирал акта си, е доста по-вероятно да става дума просто за шега или откровена подигравка с американския президент, отколкото играчът всъщност да е фен на Тръмп и на движението му.

Доналд Тръмп: Леброн Джеймс може би е расист, след като не ме харесва
Доналд Тръмп: Леброн Джеймс може би е расист, след като не ме харесва

Политикът иначе отново използва изминалия Мондиал 2026, за да похвали администрацията си. „Постигнахме го, направихме Америка велика. Сега сме най-добрата страна в света“, настоя Тръмп.

Часове по-рано американският политик коментира и друг спортист - Леброн Джеймс, като заяви, че известният баскетболист вероятно е расист, тъй като не го харесвал.

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