Нова победа и нов рекорд за Ислам Махачев

Ислам Махачев запази титлата си в полусредна категория, като победи Иън Мачадо Гари с единодушно съдийско решение (49-46, 49-46, 48-47 в съдийските карти) след пет рунда здрава битка в главния двубой на събитието UFC 330 във Филаделфия. С този успех Махачев подобри рекорда на живата легенда на ММА Андерсън Силва за най-много поредни победи в UFC. Победата бе 17-та поредна и общо 29-та в кариерата на Махачев.

Ето как се разви двубоят рунд по рунд:

Махачев откри битката с лоу-кукове в левия крак на съперника му. В рамките на първата минута бойците търпеливо пробваха да преценят дистанцията си, но след това дагестанецът отбеляза първо събаряне. Мачадо Гари успя да се добере до клетката и да се изправи, но контролът на Махачев със захват около кръста бе много силен. 34-годишният бивш шампион в лека категория държа съперника си притиснат до октагона до края на рунда.

Мачадо Гари започна втория рунд по-агресивно. 28-годишният претендент се опита да пласира хай-кик, но Махачев блокира добре с двете си ръце. Спортистът от Дъблин пробва и ритници и в тялото и дясното коляно на Махачев, но не успя да нарани Махачев. В средата на рунда двамата се вкопчиха в клинч и Мачадо Гари притисна Махачев с гръб към октагона. При разкъсването на клинча Махачев отбеляза хай-кик, който разклати Гари, а след това и събаряне с поясно хвърляне като по учебник. На земята Махаачев се позиционира в странично задържане, а след това и в полугард. Във финалните 45 секунди на тази част Махачев успя да се завърти по корем и да се изправи на краката си.

В средата на третия рунд Махачев отново отбеляза събаряне с влизане в левия крак на Мачадо Гари. По-младият боец обаче обърна позицията в своя полза и се изправи. Ирландецът се справи по-добре в стойка този рунд и отбеляза повече ритници.

Махачев отново отбеляза поваляне, този път в средата на четвъртия рунд, но и тогава не успя да контролира съперника си на земята и да нанесе щета или опит за събмишън. Наследникът на Хабиб Нурмагомедов в UFC продължи с пресата си и опитите за борба, но Мачадо Гари използваше клетката в своя полза и този път и не позволи да бъде поставен на пода отново.

Мачадо Гари откри по-добре решаващия пети рунд със силно дясно кроше в лицето на Махачев. Лицето на дагестанеца бе зачервено и подпухнало от ударите на Мачадо Гари. Махачев отбеляза ключово събаряне в средата на рунда и се "закачи" на гърба на Мачадо Гари. Дагестанецът остана в доминантна позиция до края на двубоя, което му гарантира победата в съдийските карти.

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