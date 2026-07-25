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Барселона разгроми градски съперник за старт на контролите

  • 25 юли 2026 | 01:45
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Барселона разгроми градски съперник за старт на контролите

Испанският шампион разби градския си съперник Еуропа с 4:1 в първия си контролен мач от предсезонната подготовка. Двубоят се изигра след тренировка при „закрити врата" на първенците от последните две кампании в Ла Лига, която се проведе на тренировъчния комплекс „Сиутат Еспортива Жоан Гампер".

Логично Барселона бе лишена от голяма част от играчите си, които още реанимират след края на наскоро приключилия Мондиал 2026 в САЩ, Канада и Мексико. Балде, Араухо и Фермин Лопес пък не успяха да вземат участие в срещата заради контузията си. Междувременно Флик ротира състава си, след като стартира с Шчесни на вратата и напред с Ектор Форт, Гийе, Фариняс, Хамза, Кристенсен, Ибрахим, Жерар Мартин, Руни, Жофре, Клуйверт. След това на вратата влезе Тер Щеген, а сред полевите играчи влязоха Томи, Касадо, Ебрима Тункара, Алекс Гонсалес.

Шампионите вкараха по две попадения през двете полувремена. Ибрахим Диара (13') и Ектор Форт (30') се разписаха до почивката, а Флавио намали за Европа. Тункара върна преднината от две попадения на Барселона в началото на втората част, а след около час игра Алекс Гонсалес оформи крайния резултат.

Каталунците продължават предсезонния си тренировъчен лагер идната седмица с международен мач срещу английския Бирмингам на 31 юли от 21:45 часа българско време. За 8 август пък са насрочени две проверки в интересен формат, когато Барселона ще изиграе по само едно полувреме срещу друг английски тим в лицето на Нотингам Форест и на италианския Удинезе. Нестандартната проверка ще стартира от 22:00 часа.

Барселона стартира новия сезон в Ла Лига с гостуване на Елче на 23 август от 22:30 часа.

СНИМКА: marca

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