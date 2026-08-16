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Чаби Алонсо: Искам да радваме феновете с добър футбол

  • 16 авг 2026 | 06:24
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Чаби Алонсо: Искам да радваме феновете с добър футбол

Новият мениджър на Челси Чаби Алонсо изрази задоволството си след победата с 3:1 над Реал Сосиедад в последната лятна проверка на тима. Испанският специалист сподели вълнението си от дебюта на „Стамфорд Бридж“ и обяви готовност за старта на сезона в Премиър лийг срещу Фулъм.

„Това беше една много добра последна контрола за нас. За някои футболисти това бе едновременно първи и последен предсезонен мач. Видяхме някои доста добри неща, както и детайли, които можем да подобрим, което е напълно нормално за този етап. Беше страхотно да съберем целия отбор заедно, като някои играчи записаха 60 минути на терена само след три дни тренировки. Това беше последният ни тест. Сега имаме цяла седмица, за да се подготвим за двубоя с Фулъм, но усещането на стадиона беше наистина добро“, коментира Алонсо.

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„Беше емоционално да стъпя за първи път в новия си дом. Бяхме посрещнати страхотно от привържениците – както отборът, така и новият щаб, включително и аз, за което съм изключително щастлив“, допълни той относно първия си мач пред феновете в Лондон.

„Искаме да изградим силна връзка и да усещаме тази подкрепа. Целта ни е да им показваме добър футбол, за да ни зареждат те с енергия и да бъдем свързани. Постигането на отлична атмосфера тук, на нашия стадион, ще бъде огромен тласък за отбора“, завърши испанецът.

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Снимки: Gettyimages

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