Пропусната дузпа, асистенция и жълт картон за Лионел Меси при тежка загуба на Интер Маями

В двубой от редовния сезон на американската МЛС, отборът на Интер Маями претърпя тежко поражение с 1:4 при гостуването си на Нешвил на стадион „Джодис Парк“. Срещата се превърна в истинско разочарование за суперзвездата на гостите Лионел Меси, който макар да асистира за единствения гол на своя тим, пропусна дузпа и получи жълт картон в рамките на двубоя.

Домакините от Нешвил откриха резултата още в 16-ата минута, когато Анди Нахар засече с глава центриране на Елиас Саад в горния десен ъгъл за 1:0.

В 22-ата минута Интер Маями получи перфектен шанс да изравни, след като Луис Суарес бе спънат от Джейсън Паласиос в наказателното поле. Зад бялата точка застана Лионел Меси, но ударът му в долния ляв ъгъл бе спасен от вратаря Брайан Шваке. Серхио Регилон реагира най-бързо и прати отбитата топка в мрежата, но след дълго разглеждане с ВАР попадението бе отменено.

هدف أول لانتر ميامي ولكن الحكم يلغيه pic.twitter.com/2BRfHgQ5Xb — Messi World (@M10GOAT) August 16, 2026

Гостите все пак възстановиха равенството в добавеното време на първата част. В 45+3-тата минута Лионел Меси намери с прецизен пас Теласко Сеговия пред наказателното поле, който финтира двама играчи на съперника и стреля в долния десен ъгъл за 1:1.

Веднага след почивката, в 48-ата минута, Елиас Саад асистира на Хани Мухтар, който с изстрел с левия крак отблизо върна преднината на домакините за 2:1.

Натискът на домакините продължи и в 55-ата минута Кристиан Еспиноса бе изведен на скорост в наказателното поле, откъдето пусна успоредно на голлинията към Сам Съридж, а нападателят засече топката в мрежата за 3:1.

Крайното 4:1 бе оформено в 62-ата минута след куриозна ситуация. Вратарят на Нешвил Брайан Шваке изрита топката силно напред, стражът на Интер Маями Роко Риос Ново излезе неразчетено и позволи на Хани Мухтар да мине зад гърба му и необезпокояван да вкара втория си гол в празната врата.

Hany Mukhtar takes advantage to give @NashvilleSC 4-1 over Miami. pic.twitter.com/bkRadAu96H — Major League Soccer (@MLS) August 16, 2026

С този успех Нешвил затвърждава лидерската си позиция на върха в Източната конференция, събирайки актив от 43 точки. Отборът на Интер Маями пък остава на второто място в класирането с 38 точки в актива си, пропускайки шанса да се доближи до върха.

Добави Sportal.bg като предпочитан източник в Google

Следвай ни:

Снимки: Gettyimages