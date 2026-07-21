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  3. Победният гол на финала може да промени съдбата на Феран Торес

Победният гол на финала може да промени съдбата на Феран Торес

  • 21 юли 2026 | 05:32
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Ситуацията около Феран Торес претърпя пълен обрат в офисите на Барселона. Неговият решаващ гол в 106-ата минута срещу Аржентина утвърди испанския национал и напълно промени статута му в състава на „кулес“. Това, което доскоро изглеждаше като почти сигурна продажба, сега се превръща в приоритетен въпрос за ръководството на клуба.

Пари Сен Жермен продължава да държи валенсианския нападател начело в списъка си с приоритети по изрично настояване на Луис Енрике. Астурийският треньор цени високо неговата универсалност в атака и го вижда като идеалното допълнение към Усман Дембеле във френската столица, след като го е тренирал в испанския национален отбор. С договор, изтичащ през юни 2027 г., парижкият клуб дебне за възможност да финализира привличането му още през този трансферен прозорец.

Според информация, публикувана от вестник „Спорт“, ръководството на Барселона планира да му предложи удължаване на договора в най-скоро време. Стратегията е подписването да се договори незабавно, въпреки че формалното удължаване ще влезе в сила от септември поради ограниченията на тавана на заплатите. Каталунският клуб се стреми да „бетонира“ своя футболист и да сложи край на амбициите на френските шампиони.

Преговорите за Хулиан Алварес изпратиха деликатно послание към обкръжението на испанския нападател през последните месеци. Търсенето на заместник на Роберт Левандовски подхрани съмненията на играча относно неговата роля и ускори контактите с ПСЖ. Въпреки това, техническото ръководство разбира, че раздялата с него би наложила двойни разходи на летния пазар за привличането на двама класни нападатели.

Символичният аспект и спортният фактор вече съвпадат в офисите на „Камп Ноу“. Техническият секретариат не обмисля да улесни напускането на една от основните фигури на националния отбор в посока пряк съперник в Шампионската лига. Срещите с неговите агенти ще се засилят в близко бъдеще, за да убедят футболиста, че ще запази водеща роля в проекта.

Проектът на Луис Енрике в Париж оказва силен натиск, но позицията на Барса остава твърда на масата за преговори. Ръководството на каталунския клуб е уверено, че ще сключи споразумението скоро и ще затвори окончателно вратата за френския гранд.

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Снимки: Gettyimages

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