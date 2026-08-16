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Матета благодари на Милан за проваления трансфер

  • 16 авг 2026 | 09:29
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Нападателят на Кристъл Палас Жан-Филип Матета изрази благодарност към Милан за провалените медицински прегледи, тъй като контузията в коляното му се е оказала „по-сериозна, отколкото му е било казано“ от английския клуб. „За щастие, те откриха какъв точно е проблемът“, сподели той.

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Първоначално футболистът изглеждаше разстроен и разочарован, че януарският му трансфер при „росонерите“ се провали, след като вече беше договорена сделка на стойност 35 милиона евро. Поглеждайки назад обаче, той вече смята този момент за решаващ повратен момент в кариерата си и е благодарен, че лекарите на италианския клуб са били толкова щателни.

„Преминавах медицинските прегледи и изведнъж всичко спря“, разказа Матета пред „Канал+ Фут“ във Франция. „Контузията в коляното ми всъщност беше по-сериозна, отколкото ми бяха казали. В онзи момент, когато ми го обясниха, всякакви неща ми минаха през главата. В крайна сметка не съжалявам за нищо, защото ако не бях направил този медицински преглед, колко дълго щях да влача този проблем с коляното? Колко дълго?“, добави нападателят.

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Нападателят е скъсал менискус на дясното си коляно, докато е играл за Майнц през 2019 г., и е претърпял операция, която го е извадила от игра за шест месеца. Лекарите на Милан са преценили, че проблемът е достатъчно сериозен, за да изисква нова операция, докато от Кристъл Палас са уверявали, че терапия и управление на натоварването ще бъдат достатъчни.

Допълнителни въпроси повдигна и коментарът на тогавашния мениджър на Кристъл Палас Оливер Гласнер, който заяви, че „не е голяма изненада“, че играчът не е преминал прегледите в Милан.

„Разбира се, ако играеш два месеца и половина с подуто коляно и трябва да се управлява натоварването ти, ние знаехме, а и той знаеше, че има проблем с коляното му.“

В крайна сметка операция не се е наложила, но на Матета е била предписана пълна почивка и лечение в продължение на пет седмици, за да се възстанови коляното му достатъчно, че да може да участва с Франция на Световното първенство.

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Снимки: Gettyimages

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