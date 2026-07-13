Клаузата, която кара Барселона да продаде Феран Торес

Феран Торес иска да продължи кариерата си в Пари Сен Жермен и според информациите от последните дни вече се е договорил с европейския клубен шампион. Президентът на Барселона Жоан Лапорта вчера заяви в САЩ, че е “чул нещо такова”, но няма никакво официално предложение.

Каква обаче е причината каталунците да искат с такава охота да се разделят с испанския национал? Според английското издание “Ди Атлетик” в договора за трансфера на Торес от Манчестър Сити в Барселона през януари 2022 година има клауза, заради която от “Камп Ноу” не искат да подновяват контракта на нападателя, който иначе изтича след година. Според него каталунците трябва да платят допълнителни 8 милиона евро на “гражданите” при удължаването на договора на Торес. Така общата сума за неговия трансфер може да достигне 73 милиона евро.

Barcelona are open to selling Ferran Torres this summer because extending his contract would force them to make a payment of around €8million (£6.8m; $9.1m) to Manchester City.



Torres’ deal at the Camp Nou expires in June 2027, and no renewal has been agreed.



The 26-year-old… pic.twitter.com/sXlDGWzq2c — The Athletic | Football (@TheAthleticFC) July 13, 2026

Барселона първоначално плати 55 милиона евро, а към тях бяха добавени още 10 милиона под формата на бонуси. Каталунците не искат да увеличават стойността на този трансфер още повече.

Според “Спорт” испанският клуб иска 50 милиона евро за Торес, но в Пари Сен Жермен смятат, че сумата трябва да бъде значително по-ниска, при положение че до края на неговия договор остава една година. На “Камп Ноу” вече си осигуриха Антъни Гордън и Карим Адейеми, но все още не са привлекли нов централен нападател, който да замени Роберт Левандовски. Голямата цел за тази позиция е Хулиан Алварес от Атлетико Мадрид.

Добави Sportal.bg като предпочитан източник в Google