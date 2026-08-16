Реал Мадрид се насочва към Алексис Мак Алистър

Тъй като се очаква Реал Мадрид да привлече още един полузащитник, за да подсили състава си, спекулациите по темата не спират. Именно в този контекст напоследък се появиха слухове, свързващи „белия балет“ с Мак Алистър.

27-годишният аржентински национал е един от играчите, които попадат в полезрението на испанския гранд. С договор до 2028 г., той се превърна в ключова фигура за тима от „Анфийлд“ още с пристигането си. През миналия сезон халфът успя да отбележи 5 гола и да направи 7 асистенции в изиграните 54 мача.

Аржентинският национал отново е в центъра на вниманието, тъй като според информация на „Кот Офсайд“ в клуба от Мърсисайд има притеснения относно бъдещето му. В резултат на това „червените“ са решили да вземат нещата в свои ръце и искат да изпреварят евентуална бъдеща офанзива от страна на испанския шампион.

Очаква се 27-годишният играч да бъде обект на преговори за удължаване на настоящия му договор. По този начин английският клуб иска да избегне неприятни изненади и няма да се забави със стартирането на разговорите за нов контракт с полузащитника.

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Снимки: Gettyimages