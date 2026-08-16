Локо (Пд) и Дунав излизат за важни три точки на "Лаута"

Локомотив (Пловдив) и Дунав се изправят един срещу друг в двубой от петия кръг на efbet Лига. Срещата на стадиона в “Лаута” стартира в 21:15 часа, а главен съдия ще бъде Димитър Драганов.

И двата тима не се намират в най-добрата си форма и не започнаха сезона по прекрасен начин. Все пак резултатите на домакините са една идея по-добри и към момента те имат три точки в актива си.

Локомотив записа само един успех от старта на кампанията, дошъл след победа над Септември във втория кръг. След това “смърфовете” записаха две поредни загуби от Спартак (Варна) и Левски. Освен това те отстъпиха и от Лудогорец в първия кръг. Така днес Локо със сигурност ще иска да запише втори успех, с който да подобри резултатите си и да се изкачи в класирането.

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Дунав от своя страна определено няма мечтаното завръщане в елита. Русенци имат само загуби от старта на сезона и към момента са с 0 точки в актива си. Трябва да се отбележи, че “драконите” имаха и нелека програма до момента. Те започнаха кампанията с мачове срещу част от топ отборите - Левски, Лудогорец и ЦСКА. В последния кръг те загубиха и от Арда. Така в четирите си мача до момента те успяха да вкарат само 2 гола.

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Локомотив и Дунав за последно играха през октомври миналата година в 1/16-финал от Купата на България. Тогава “смърфовете” елиминираха своя противник с 2:1 като гост, но се нуждаеха от продължения, за да постигнат този резултат.

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